18歲以上願打AZ逾339萬人！未來三週都能打到

▲在意願登記勾選AZ者，未來三週有望施打疫苗。（圖／路透社）

記者張乃文／綜合報導

指揮中心開放18歲以上國人進行疫苗施打意願登記與預約，截至15日下午5點，共有757萬人完成登記，其中有418萬人只要莫德納，但有339萬人是願意施打AZ疫苗，按照現階段的施打速度和剩餘劑量來看，指揮中心規劃一週接種100萬劑，未來3週339萬人應能順利接種。

第三輪疫苗接種意願登記，對象擴大至18歲以上民眾，原定15日下午5時收單，但指揮中心發言人莊人祥同日傍晚宣布，延長收單期限至19日中午12時，20日上午開始發送預約簡訊。截至15日下午5時統計，已經有757萬人完成登記，其中願意打AZ，或AZ、莫德納皆可者達339萬人。

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加上日本昨（15）送抵台灣及先前庫存的AZ，總劑量約328萬劑，未來3週登記施打AZ的人應有望順利接種。指揮中心副指揮官陳宗彥也說，可接種到的可能性高。

指揮中心改採政委唐鳳設計的疫苗登記意願平台後，規劃每週提供一種疫苗接種，原先公布前三週AZ，第四週才會是莫德納，陳宗彥表示，修改為前四週皆提供AZ疫苗，至於莫德納疫苗則視後續疫苗提供狀況再做調整。

指揮中心發言人莊人祥說，現在每一輪提供110萬劑疫苗，依照目前登記，估計18歲以上都可以打得到，不過還要看後續，如果只願打莫德納疫苗轉AZ的人越多，可能年齡層會再上升。

▲國內疫苗到貨情況。（圖／ETtoday）