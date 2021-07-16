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WHO警告：可能出現更多「更強變種病毒」！　阻斷變異要靠1招

▲▼譚德塞。（圖／路透）

▲WHO警告，隨著病毒持續傳播，未來出現更多更具傳染力的新變種病毒機率越來越高。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

世界衛生組織（WHO）警告，新冠病毒的全球性大流行，讓世界出現更多新變種病毒的機率越來越高，這些變種病毒可能具有更多的潛在危險，讓疫情變得難以控制。想要阻止新冠病毒持續變異的方法，就是提高全球的疫苗覆蓋率，WHO鼓勵各國在9月前讓至少10%的人口接種疫苗。

據BBC與美國ABC報導，席捲全球的新冠疫情依舊嚴峻，WHO數據顯示，在6月28日至7月4日的7天內，單只非洲的新增病例數就高達25.1萬宗，遠遠超過了第二波大流行的峰值，成為大流行以來疫情最嚴重的一周，當地的死亡人數也急劇攀升40%。

WHO認為，最初在印度發現的Delta變種病毒侵入非洲，是導致整個非洲大陸病例和死亡數劇增的原因之一，而這個高傳染性的變種病毒目前已在超過111個國家擴散，並佔據了美國新增病例中的近60%。WHO秘書長譚德塞證實，Delta病毒正成為全球流行的主要病毒株。

▲▼ 紐約兒童接種疫苗。（圖／達志影像）

▲WHO認為，提高疫苗覆蓋率是阻斷病毒持續傳播和變異的重要方式。（圖／達志影像）

在大流行開始時，新冠病毒只有一種原病毒，然而隨著病毒在全球傳播後，它開始發生變異，並產生眾多的變種病毒，而這些變種病毒，有些甚至比原病毒更具傳染性。WHO警告，隨著病毒持續傳播，未來有可能出現更多新變種病毒，讓情況變得更加難控制。

譚德塞指出，隨著全球連續4週出現病例上升的情況，新冠病毒將持續進化，並產生更多更具傳染力的變種病毒。要減少病毒變異的機會，就必須提高全球的疫苗覆蓋率，因此WHO在15日再次強調了施打新冠疫苗的重要性，並呼籲各國在2021年9月前至少讓國內10%的人口接種疫苗。

然而截至目前為止，全球只有25.8%的人口接種了1劑新冠疫苗，不少國家至今還未獲得足夠的疫苗供應，因此WHO也鼓勵富裕國家與世界各國分享疫苗。

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