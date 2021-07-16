彰化警傳混打試驗！「200人都未打第二劑」　衛生局怒：假訊息

▲彰化傳出有員警有混打疫苗。（示意圖／宏仁醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

國內疫苗到貨數量不同，近期有研究團隊認為，混打「AZ、莫德納」疫苗效力更高，不過WHO示警，混打疫苗是危險趨勢，在此敏感時刻卻傳出衛生局已加入台大執行的混打臨床實驗中，溪湖警分局有員警已經混打，彰化縣衛生局指出，此為假訊息，目前正在追查散布來源，將移送檢調偵辦。

《ETtoday新聞雲》追查，溪湖警分局員警有200餘名至6月底才施打完疫苗，最近才將施打第二劑名冊往上呈報，分局員警也納悶，難不成是員警中有人接種AZ也有施打莫德納，才有這種烏龍「混打」傳言傳出。

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彰化縣警察局表示，目前本局同仁已造冊送衛生局，等候施打第二劑疫苗，惟迄今尚未接獲衛生局通知施打第二劑疫苗，故沒有混打問題，況且目前中央亦未採混打方式。

彰化縣衛生局長葉彥伯昨日在防疫記者會指出，彰化縣內目前施打二劑的對象，為首批接種的醫護人員，絕對不可能是基層員警，同時也強調，一定要造名冊施打，若只看健保卡上的標籤，有可能會脫落，也建議下載中央預防接種離線版，就不會出現接種第二劑疫苗混打現象。

中央委託台大執行的「AZ、莫德納」混打人體實驗，外傳彰化縣衛生局已經加入，對此衛生局指出，彰化縣並未加入，此為假訊息，另外到昨日為止也沒有出現有混打現象發生。

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