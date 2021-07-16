新冠住院者每2人就有1人「患併發症」　研究：年輕人有重大風險！

▲英國一項針對7萬3197名新冠住院患者的大型研究顯示，每2人就有1人出現併發症。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國一項研究顯示，每2名感染新冠肺炎住院患者中，就有1人會出現併發症，儘管在比例上仍以50歲以上族群占最多，但研究發現，對年輕人來說也存在「重大風險」，整體來說最常見的併發症是與腎臟損傷有關。

根據《彭博社》報導，權威醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）15日刊載了迄今為止對新冠住院患者最廣泛的一項研究，研究人員追蹤2020年1至8月在英國住院的逾7.3萬名染疫患者，發現每2人就有1人出現併發症，在19到29歲人群中，有27％的人器官系統受到進一步損傷或攻擊，而在30到39歲的族群中也有37％的人經歷類似併發症。

研究人員表示，整體來說有將近4分之1的住院患者受到「腎臟損傷」，而年輕患者中則是以肝臟與腸道問題最為常見，但需要注意的是，此次研究關注的是住院時的併發症與初期治療期間發生的急症，並非新冠病毒的長期症狀。

報導指出，由於研究進行時間為2020年1月到8月，當時尚無可用的疫苗，且未出現變種病毒，兩者的影響無法被計算。但研究小組於新聞發布會上表示，防止併發症最好的方法是要避免讓病情發展到必須住院治療。研究首席調查員、利物浦大學兒童健康與疫情學教授森普（Calum Semple）表示，最好的預防方法就是接種疫苗。

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