染疫後陰莖縮小！研究：新冠「後遺症」203種症狀　半年好不了

▲英國最新研究指出，長期新冠患者出現高達203種症狀，且持續超過6個月都仍無法痊癒。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

英國倫敦大學學院（UCL）最新研究指出，長期新冠患者可能出現高達203種症狀，最常見的包括容易疲勞、與記憶認知功能障礙有關的腦霧（brain fog）、生心理狀態惡化等等，甚至還有少數患者通報陰莖或睪丸尺寸變小，而且約65％患者出現症狀至少6個月。

來自56國的3762名長期新冠患者參與本次研究，他們經歷的症狀影響身上10個器官系統，每人平均出現56種不同症狀，且只有233人完全康復。

▲英國科學家先前也曾警告，確診者發展出長期症狀的比例約為10至20％。（圖／路透）



98.3%患者通報容易疲勞，89%出現明顯抑鬱與原因不明的不適，85%發現記憶與認知能力衰退。其他常見症狀包括幻覺、腹瀉、心悸、耳鳴、皮膚搔癢、性功能障礙、膀胱控制問題以及月經週期改變等等。

91.8％受訪者經歷症狀長達35周也就是8個多月，89.1%患者反覆發作，大多數是因身體或精神活動壓力引起。與染疫前相比，45.2%的人因症狀影響而必須縮減工時，22.3%的人根本無法工作。

論文第一作者、UCL神經科學家阿克拉米博士（Dr Athena Akrami）表示，「超過85%受訪者經歷記憶與認知障礙，這是最廣泛且長期的神經症狀，在各年齡層都一樣普遍，並對工作產生重大影響」。她提到，頭痛、失眠、暈眩、神經疼痛、顫抖、對亮光與噪音敏感等症狀都很常見，「可能意味著涉及中樞和周圍神經系統、更嚴重的神經問題」。

▲各國目前都正在積極推動施打新冠疫苗，學習與病毒共存。（圖／路透）

阿克拉米博士表示，此研究為迄今最完整的長期新冠症狀描述，團隊希望藉此建立完善醫療資源體制，幫助更多染疫後卻仍默默受苦的人，「現在顯然需要擴大醫療指導方針，診斷長期新冠時，評估更廣泛的症狀」。

研究團隊未來將關注長期新冠其他新課題，包括診斷及抗體測試、症狀群集（symptom clustering）、患者的心理健康狀況以及該疾病對社會經濟的影響。此研究被發表在醫學期刊《刺胳針》（Lancet）。

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