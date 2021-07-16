花蓮一早狂震14次！氣象局曝「連環群震」還沒結束

▲花蓮今早發生連續15次地震。（圖／翻攝自中央氣象局）

記者張乃文／台北報導

花蓮地區今（16）早上7點05分發生規模4.7地震，各地最大震度為花蓮4級；南投、宜蘭彰化2級；台中、新竹、苗栗、雲林1級。氣象局地震中心指出，這是先前估計的情況，後續大概還會持續一週多，規模較大甚至會到4、5左右。

花蓮縣一早發生連14次的地震，截至7：30止，最大規模為4.7，震央在花蓮市、深度7公里。對此，央氣象局象局地震監測課課長邱俊達表示，目前看起來地震序列尚未結束，先前曾提過的「連珠砲」的連環群震情況還會持續一到兩週左右，而今早發生的狀況剛好是一波、一波來。

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邱俊達指出，近期地震差不多會是在深度約10公里，規模最大可達4或5，後續在一週內都還有機會發生，且以序列來看主要還是會發生在花蓮地區，也提醒民眾要做好防震準備。

氣象局地震中心副主任吳健富先前曾提到，未來兩周不排除仍會有規模3到4的餘震發生，且震央較淺，可能少於10公里，根據資料顯示，該區域近兩年來活動較為頻繁，尤其自從2018年花蓮大地震後，就常有頻繁地震，地震主因基本上是板塊移動、碰撞造成，剛好該區域位處板塊隱沒帶，地表有很多破碎帶，能量蓄積後就會發生淺層地震，也多有連珠砲的連環群震