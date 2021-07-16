快訊／花蓮一早15連震！49分鐘內搖不停　新北也有感

記者葉國吏／綜合報導

花蓮連15震！16日截至早上8點00分為止，花蓮地區已經發生15次有感地震，其中最大規模為07：29、07：05規模4.7最大，其中07：29的地震連新北市都有感覺。其他規模則以下列出：

▲花蓮連15震。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

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07/16 07:54

小區域。 規模3.1，深度5公里 花蓮縣政府西偏南方3.5公里(位於花蓮縣花蓮市)

07/16 07:50

小區域。 規模3.3，深度7.4公里 花蓮縣政府西方5.8公里(位於花蓮縣吉安鄉)

07/16 07:49

小區域。 規模3.6，深度7.8公里 花蓮縣政府西南方2.8公里(位於花蓮縣花蓮市)

07/16 07:35

小區域。 規模3.2，深度5公里 花蓮縣政府西偏南方4.0公里(位於花蓮縣吉安鄉)

07/16 07:34

小區域。 規模3.5，深度10.2公里 花蓮縣政府西南方3.9公里(位於花蓮縣吉安鄉)

NEW07/16 07:33

編號071。 規模4.2，深度8.3公里 花蓮縣政府西方4.5公里(位於花蓮縣吉安鄉)

07/16 07:33

編號070。 規模4.3，深度6.9公里 花蓮縣政府西南方2.6公里(位於花蓮縣花蓮市)

07/16 07:32

小區域。 規模3.0，深度9.7公里 花蓮縣政府西方3.9公里(位於花蓮縣花蓮市)

07/16 07:31

小區域。 規模3.9，深度5.5公里 花蓮縣政府西南方2.4公里(位於花蓮縣近海)

07/16 07:31

小區域。 規模3.5，深度9.8公里 花蓮縣政府西南方3.8公里(位於花蓮縣吉安鄉)

07/16 07:30

小區域。 規模3.7，深度8.3公里 花蓮縣政府西偏南方2.1公里(位於花蓮縣花蓮市)

07/16 07:29

編號069。 規模4.7，深度5.4公里 花蓮縣政府南偏西方2.4公里(位於花蓮縣近海)

07/16 07:16

小區域。 規模3.1，深度7.5公里 花蓮縣政府東南方1.6公里(位於花蓮縣近海)

07/16 07:07

小區域。 規模3.4，深度9.5公里 花蓮縣政府南偏西方2.2公里(位於花蓮縣近海)

07/16 07:05

編號068。 規模4.7，深度6.8公里 花蓮縣政府西南方2.8公里(位於花蓮縣花蓮市)