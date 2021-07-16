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快訊／疫情持續延燒！南韓單日「激增1536例」...國務總理說話了

▲▼南韓疫情升溫，確診者大多集中在首爾。（圖／路透社）

▲南韓疫情升溫，確診者大多集中在首爾。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

隨著Delta變種株擴散，導致南韓疫情近日難以控制，疫情逐漸從首都圈擴散至其他地區，加上暑假在即，上班族也會有固定幾天休假，專家預估隨著國內移動量的提升，未來新增確診規模只會更擴大，國務總理金富謙向各地方政府呼籲，應研議將聚會限制人數調整至5人以下。

根據《韓聯社》報導，截至16日0時為止，南韓今（16）日上午9時30分共通報1536起新增病例，創下疫情1年半以來的第3高記錄，連續10天單日新增病例突破1000人以上，其中境內感染為1476例、境外移入為60例，重症患者為171人，同時僅新增1例死亡。目前南韓共累計17萬5046例確診、2051例死亡。

從新增確診者分佈的地區來看，首都圈新增1107例（首爾占564例、京畿道占448例、仁川占95例）；慶尚南道新增79例；釜山、大田各新增49例；忠清南道新增38例；大邱新增32例；江原道新增27例；光州新增23例；蔚山新增14例；忠清北道新增13例；全羅北道新增12例；慶尚北道新增10例等。

金富謙16日在中央災難安全對策本部會議上呼籲，非首都圈地區的聚會限制人數，應統一調整至4人以下（包括），而各地方政府應進行研議，並表示若確診者持續增加，未來其他地區不排除與首都圈同步，晚間6時以後限制為包括2人以下。

根據統計，截至16日0時為止，南韓接種1劑新冠疫苗者為1596萬609人，全國接種覆蓋率為31.1%；完成接種2劑疫苗者 （包括嬌生疫苗僅須接種1劑）為632萬6705人，占全國總人口比率為12.3%。

►南韓連2日1600確診！Delta暴增7倍　挨批：放行中國疫苗是錯誤決策
►南韓疫情再告急！今「激增1615例」破紀錄…Delta病毒佔7成

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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