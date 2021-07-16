熱帶擾動已有颱風強度「朝台灣接近」　強對流亂桃園以南

▲台灣受到「季風低壓」影響，桃園以南午後容易有強對流、劇烈天氣發生。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

台灣受到「季風低壓」影響，桃園以南午後容易有強對流、劇烈天氣發生。另外在日本琉球東南方海面有一熱帶擾動已有颱風強度，預期未來會朝台灣東北方海面接近。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日至下週二(16至20日)「太平洋高壓」減弱東退，菲律賓東方、南海及台灣附近發展成「季風低壓」的型態。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲天氣高溫炎熱，明(16)日中午前後花蓮縣縱谷，臺北市、新北市盆地，宜蘭縣，臺東縣地區近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

「季風低壓」為大尺度的低壓環流，水氣多、大氣很不穩定，午後桃園以南易有強對流發展，其中常伴隨「劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹、龍捲風⋯等)」，其他時間、地區亦偶有局部短暫降雨。

今日各地區氣溫：北部24至37度，中部23至35度，南部22至35度，東部22至36度。下週三、四(21、22日)台灣附近的水氣分布與「熱帶擾動」的發展及動向有關，因有「不確定性」，天氣的變化需再觀察。

▲最新(15日20時)美國(GFS)模式模擬下週(18)日20時，熱帶擾動已有颱風強度，在日本琉球東南方海面，至22日20時路徑(黃虛線)較原模擬大幅往西調整，朝台灣東北方海面接近(左圖)。而歐洲(ECMWF)模式同時的模擬，強度較弱、發展也較慢，在琉球東南方海面滯留打轉，緩慢偏北移動(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）



「季風低壓」東側因有水氣輻合，為有利於熱帶擾動發展的區域。最新(15日20時)美國(GFS)模式模擬下週(18)日20時，熱帶擾動已有颱風強度，在日本琉球東南方海面，未來路徑較原模擬大幅往西調整，朝台灣東北方海面接近。

而歐洲(ECMWF)模式同時的模擬，強度較弱、發展也較慢，在琉球東南方海面滯留打轉後，緩慢偏北移動。由於「熱帶擾動」處在「季風低壓」環流內，不但受到大環境氣流的導引，也受到「季風低壓」環流導引，行徑較一般情況複雜許多，模式4、5天後的模擬，已存在相當大的「不確定性」，常有大幅度的調整。故目前尚不宜遽下定論，應持續觀察。