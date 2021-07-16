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莫德納開打關鍵數字曝！418萬人苦守61萬劑　339萬人先打AZ

▲▼台北市花博接種站持續為65歲以上長者接種疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,莫德納疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,大型疫苗接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市花博接種站持續為65歲以上長者接種疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者黃翊婷／綜合報導

指揮中心開放18歲以上國人進行疫苗施打意願登記與預約，截至15日下午5點，共有757萬人完成登記，其中有418萬人只要莫德納。考量到先前政府大規模開打疫苗的措施，一口氣便配發110萬劑莫德納，如今國內可打的莫德納劑量約61萬劑，民眾想等到心中所選的疫苗，恐怕還需要一段時間。

第三輪疫苗接種意願登記，對象擴大至18歲以上民眾，原定15日下午5時收單，但指揮中心發言人莊人祥同日傍晚宣布，延長收單期限至19日中午12時，20日上午開始發送預約簡訊。截至15日下午5時統計，已經有757萬人完成登記，其中願意打AZ，或AZ、莫德納皆可者達339萬人，仍堅持莫德納者還是超過半數，有418萬人。

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▲▼莫德納疫苗空瓶及盒裝，盒裝上印有接種使用期限，另外還有衛福部食藥署藥物檢查證。（圖／記者呂佳賢攝）

▲418萬人只願意施打莫德納疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

另外，有記者在15日的記者會上提問，「一輪大概會有110萬人，代表16日發送訊息只會發給110萬人嗎？收到簡訊的年齡層大概是幾歲？」指揮中心副指揮官陳宗彥回應，意願登記時民眾會寫上行政區，每個城市的人數比例不一樣，會考量各縣市的接種站多寡，能接受的最大量，做比例分配發送簡訊，「每個縣市會有不同的比例去做處理」。

那究竟要等到什麼時候「單選莫德納」的民眾才有機會開打？考量到先前美國捐贈台灣莫德納疫苗，首波110萬劑於7月1日前配送至各縣市，並展開大規模施打，以現階段每日可接種20萬劑的速度推算，一週內就能全數打完一輪，也就是說，至少要達到這個劑量，才有辦法分配至各縣市進行大規模接種。

雖然15日下午有日本政府贈送的第三批AZ疫苗共97萬劑，還有我國自購的56萬劑AZ、35萬劑莫德納陸續運抵，但按照現階段的施打速度和剩餘劑量來看，目前國內可施打的疫苗劑量為202萬劑AZ、61萬劑莫德納。選擇只願意接受施打莫德納的民眾，恐怕還要再等等。

▲▼0715疫苗到貨情況。（圖／ETtoday）

▲國內疫苗到貨情況，目前總到貨量已有889.06萬劑。（圖／ETtoday）

至於到時候要如何分配莫德納疫苗，指揮中心分配第一批110萬劑莫德納疫苗時，曾提出3項原則，第一，各縣市第五類「居家式和社區式長照機構及身障服務照服員及服務對象」，與「其他機構（含矯正機關工作人員）」尚未接種人數；第二，各縣市莫德納疫苗第一劑已分配數；第三，各縣市65至74歲長者30％人口數。

而選擇施打AZ或兩種疫苗都可接受的民眾，副指揮官陳宗彥15日表示，未來前4週皆提供AZ疫苗，至於莫德納疫苗則視後續提供狀況再做調整。

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