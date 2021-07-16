西歐100年來「最強暴雨」！鋒面滯留48小時　至少46死70失蹤

▲德國暴雨洪災。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

西歐發生「百年最強」豪大雨引發嚴重洪災，大水橫掃德國西部與南部地區，至少已經造成46人死亡，另有70人失蹤。除此之外，在比利時、荷蘭和盧森堡也分別受到不同程度影響。德國氣象局表示，此次暴雨對北萊茵-西發利亞、萊茵蘭-普法茲和薩爾蘭影響最大。

根據CNN報導，在洪水侵襲最嚴重的西部與南部地區有多起建築物倒塌事件，造成多達40人死亡、70人失蹤。另外在比利時有6人死亡。德國氣象局（DWD）發言人弗里德里希（Andreas Friedrich）表示，「我們在過去100年裡都沒見過這麼強的降雨」、「在部分地區，我們觀察到超過一倍的降水量，這導致洪水發生，沖毀建築物。」

▼暴雨使河水暴漲。（圖／路透）



德國總理梅克爾（Angela Merke）目前正訪問美國，與美國總統拜登會晤。她透過發言人向罹難者家屬表示哀悼之意。北萊茵-西發利亞邦首長、梅克爾的繼任者人選拉謝特（Armin Laschet）15日則親自走訪災區。他強調，「我們將一次又一次面臨這樣的事件，這意味著我們必須在歐洲、聯邦和全球加快氣候保護措施」。

德國的鄰國比利時也同樣遭遇暴雨和水患，比利時電視台RTBF報導引述當地檢察官辦公室以及列日省省長的說法，在瓦隆大區南部至少有6人不幸罹難。另外，受到水患影響，比利時國鐵已經暫停了南部地區的鐵路運輸服務。

法國內政部長達爾馬寧（Gérald Darmanin）透過推特表示，法國已經派出40名消防員，協助比利時應對此次洪水災情。另外，歐盟執委會也發表聲明宣布啟動「民防應急機制」，協助災區民眾度過難關。

路透社報導，受到洪災影響，萊茵河河上航運已經暫停運作。萊茵河是德國最重要的經濟與工業動脈之一，停航勢必將帶來衝擊。

▼德國多間民房遭沖毀。（圖／路透）



德國氣象局表示，此次強降雨主要是因為鋒面滯留造成，鋒面從法國移動至德國，並且在過去48小時內滯留。德國氣象局表示，「我們預測最嚴重的雨勢已經過去，不過萊茵河上游14日和15日仍會降下大雨。」

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