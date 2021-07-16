海地總統遭暗殺揪出「多層關係網」　傭兵和武裝團體不一樣

▲我友邦海地總統摩依士（Jovenel Moïse）家中遇刺身亡。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

海地總統摩依士（Jovenel Moïse）7日遭暗殺之後，警方連日緝凶並試圖找出幕後主使者，而牽連的人際網絡和國家關係愈來愈龐雜。根據警方14日指出，委內瑞拉一家以美國佛羅里達為總部的保全公司擁有人，也和暗殺案有高度關聯。透過時事新聞介紹英、日、韓文單字句子的Podcast節目《宇宙人外信》也針對此事件，介紹暗殺、傭兵等相關用字。

美聯社14日報導，海地國家警察局長查爾斯（Léon Charles）表示，與已落網、長居美國的海地裔「醫生」薩農（Christian Emmanuel Sanon）相識，以佛羅里達為總部的CTU委內瑞拉保全公司擁有者英特里亞戈（Antonio Intriago），在案發前曾多次飛抵海地，據信參與部分與暗殺摩依士有關的計畫。

▲▼刺殺海地總統的嫌犯中有兩人為美籍，分別是左1的索拉吉斯（James Solages）和左2的文森（Joseph Vincent）。（上圖／達志影像／美聯社／下圖／路透）

此外，查爾斯更是直指前參議員喬瑟夫（John Joël Joseph）是主要嫌疑犯之一，據信他提供了暗殺摩伊士的槍枝武器，目前則是在逃的五大嫌犯之一，持有武器並且高度危險。喬瑟夫是一名海地政客，以及摩伊士所屬政黨的反對派。

Podcast節目《宇宙人外信》從摩伊士遭到暗殺當晚說起，監視錄影器拍下在官邸外的武裝團體，在深夜闖入官邸後射殺摩伊士，並攻擊第一夫人瑪婷致一度情況危急，之後至少17人被逮、3人拒捕死亡、8人在逃。該武裝團體被指為傭兵，且是CTU在和薩農接觸後，從哥倫比亞招募來的人，當中多數為哥倫比亞退役軍人，其中2人為海地裔美籍公民。

傭兵一般指以金錢關係為合作前提，受雇於政府、組織或個人執行任務的專業武裝團體，英文單字是「mercenary」，日、韓文則分邊是「傭兵 Youhei」、「용병 yongbyeong」。武裝團體則不同，現時的許多武裝團體可能為政府、種族或宗教信仰為依歸，或是持輕重型火力的一群人，英文稱為「militant group」，日、韓文則是「武装グループ Busou guruupu」、「무장단체 mujangdanche」。

多少人「在逃」，是英文報導中也常見的詞彙，但乍看之下完全不會想到與中文的在逃有任何關連，像標題會寫「at large」，或內文會寫「on the loose」，其實都是在逃的意思。節目中講道字面翻譯是「在大」，但這個「大」放在這裡的英文語境，則有相當於中文「逍遙法外」的意思。詳細說明可以上各大Podcast平台收聽《宇宙人外信》EP34。

此外報導指出，落網的傭兵團成員中，有部分人是與DEA有關係的線人，薩農也持有美國國籍。不過聯邦政府及DEA至今均一概否認涉入暗殺行動，DEA更表示案發後曾有線人聯絡DEA人員，但被安撫並要求主動自首。儘管美國先前拒絕派兵支援海地境內維穩行動，並已派遣調查人員抵達太子港協助，但美方表示派兵這個選項「並未排除」。

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