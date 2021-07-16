慧眼看天下／缺不停？ 全球進入大缺糧時代？



新聞節目中心／綜合報導

自從新冠疫情發生至今，全世界為了對抗新冠病毒，不得不採取封城、鎖國的方式以求自保，雖然對阻止病毒的擴散有一定的效用，但也因為人們不能出門、貨物無法自由流通，造成了全球各地的糧食供給出現問題。根據聯合國數據，2019年全球就有近6.9億人口長期處於飢餓、有1.35億人口屬於重度飢餓，這個數字預計還將再創新高；原因主要與戰亂、衝突和極端天候有關，《慧眼看天下》第155集為您整理近期全球糧食主要遭遇的問題，並邀請總部設在馬來西亞的全宇生技控股有限公司董事長彭士豪先生，到節目中跟主持人黃寶慧一起聊聊如何在傳統農業裡賺到滿滿綠金。

全球缺不停？ 糧食問題惡化到讓人膽顫心驚

今年六月，北韓領導人金正恩召開勞動黨大會，首度坦承北韓正面臨嚴重的缺糧問題，不只今年度糧食缺口將達到130萬噸，加上疫情關閉邊界，現在在北韓民生物資開始飆漲，光是香蕉的價格，一斤就高達新台幣1200元，一包咖啡更是要價將近3千元新台幣，聯合國糧農組織就提出警告，若是無法及時彌補缺口，北韓人民將在今年8月至10月間面臨嚴重飢荒。

巴西是全球最大的原物料出口國，他們的外銷農產品涵蓋了大豆、咖啡、蔗糖等，是商品市場上重要的參與者，但是最近巴西遭遇了近百年來罕見的乾旱，而根據外媒的報導，乾旱的問題不只困擾著巴西，美國同樣正遭受一場極端氣候的侵襲，一場致命的熱浪席捲北美部分地區，以美國俄勒岡州波特蘭市為例，6月27日的氣溫預報為攝氏44度，打破了前一天創下的攝氏42度紀錄，從美國國家氣象局的數據顯示更可以發現，近期幾乎有3/4的美國西部地區正持續遭遇嚴重的乾旱，這場旱災為美國西部的玉米帶地區帶來嚴重的生產危機，目前乾旱的問題不只困擾著單一地區，一場全球性的大乾旱，可能為人類帶來更嚴峻的挑戰。

世界銀行曾經提出推估數據，他們認為在2020年有1.24億人會因為疫情而落入極端貧困中，也就是每天收入不到1.9美元。同時也預估在2021年，還會有超過3,900萬的人會落在貧窮線以下，這使得全球生活在極端貧窮的人口總數達到7.5億人。當糧食短缺遇上了經濟困窘，有專家就擔憂，這場蔓延全球的糧食危機，會在許多國家引發社會問題。像是宏都拉斯跟瓜地馬拉不斷惡化的糧食短缺問題，就使得過去這幾個月的時間裡，不斷有移民潮湧現美國南方邊境，而被拜登總統賦予解決邊境危機任務的美國副總統賀錦麗，也在4月宣布對中美洲國家提供3億1,000萬美元的人道援助，希望透過改善中美洲國家國內的根本困境，來解決移民問題。因為新冠疫情這個公共衛生危機引發的全球性重大經濟危機，讓貧窮國家承受了更多的壓力。如果按照聯合國的推估，2050年世界人口將達到百億，那麼我們與「餓」的距離，可能比你想得還要近。

讓農地更肥創造更大產值？ 台灣囝仔在大馬寫傳奇

以往許多人看待農業總認為那是體力活，靠天吃飯，賺不到什麼錢，但是這個觀念現在恐怕跟你記憶中的認知很不一樣，從台灣囝仔彭士豪的故事，就能知道現在的綠金行情急起直追，在可預見的未來，綠金的產值更是大到無法想像。彭士豪從馬來西亞的社會發展看見一個多數人都沒有注意到的現象，這個賺錢的機會就在每天每個人的餐盤裡發生。

是人就要吃，要吃就得依靠穩定的糧食來源，在面對天災的影響跟有限的耕作面積大原則底下，如何降低病蟲害、提升產值、減少農夫的施作困擾，讓彭士豪嗅到商機，在十年耕耘努力下，彭士豪領軍的全宇生技不僅是肥料製造大廠，更是賺錢的微生物應用公司，同時因為跟台灣工研院的密切合作，雙方更在馬來西亞穩定的農業廢料市場裡，殺出一條藍海，一套廢料變黃金的循環經濟學目前已經步上穩健的軌道，跟台灣葡萄王生技攜手，瞄準東協保健食品市場，要寫下百億營業額的成績，到底彭士豪是如何在農業裡看見發光的綠金？收看《慧眼看天下》的節目，讓主持人帶您一起發現更多賺錢的秘密。

▼完整節目內容，將會於07月17日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》。

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：

鮑爾放鴿子? 通膨壓力籠罩全球 美Fed鷹派聲浪升高 中美聯手打壓加密貨幣 比特幣錢景堪憂?還是潛力無限?

《熱門影音推薦》

比特幣跳水?四川礦工出走海外潮? 抗通膨 比特幣變數位黃金?! Fed鷹影 聯準會多位官員研判2022年升息

投資市場大震盪 拜登救美國經濟 引資金回流美國 Fed暗示三年不升息? JP: 4月資金回流新興債市 高收益債殖利率破6%?

大勢所趨! 拜登綠能政策上路 電動車迎黃金年代?! 市場規模7.5兆 概念股啃食百兆商機?! 全球搶錢戰號角吹響! 精華回顧

★Today is my day★

Apple

Spotify

SoundOn

KKBOX

Google

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。