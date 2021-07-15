悚！7歲男童「頭卡電梯縫隙」...頸部碎裂當場慘死

▲男童與家人才剛抵達度假別墅，就發生意外。（示意圖，Pexels）

圖文／鏡週刊

美國1名年僅7歲的男童和家人前往北卡羅來納州外灘群島（Outer Banks）度假，入住當地海濱別墅不久，男童竟意外卡在電梯間隙，隨著電梯上升，頭部慘遭重壓，頸部碎裂，當場慘死。

綜合外媒報導，當地時間11日晚上6點40分，柯里塔克郡（Currituck County）警消接獲通報，得知有名男童受困別墅電梯內，以為只是電梯發生故障，抵達現場才發現男童被卡在電梯地板與1樓電梯口上方縫隙，警消將他從電梯救出後，仍回天乏術。

當地消防局局長肖威（Rich Shortway）指出，男童和家人來自俄亥俄州，當天才剛入住該棟別墅，準備展開度假行程，卻不幸遭遇這場「恐怖的悲劇」；警長梅爾頓（Melton）則指出，男童的頭部和頸部被電梯壓碎，當場慘死，目前正在調查男童被卡在電梯的原因。

美國《華盛頓郵報》指出，專家認為只需要加裝成本約100美元（約新台幣2,800元）的泡棉或塑膠製的緩衝物體填滿縫隙，就能預防電梯事故，但電梯業者都沒有積極解決問題，導致美國從1981年至2019年，至少有8名兒童死於電梯事故，未通報的人數可能更多。



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