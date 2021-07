人妻「剃光頭」誆癌末快死了！詐40萬衝迪士尼爽玩　老公也被騙倒

▲英國一名女子剃光頭髮,誆稱自己罹患癌症末期,竟成功騙倒丈夫在內的所有人。(示意圖/取自免費圖庫Pexels)



記者吳美依/綜合報導

英國赫爾(Hull)32歲人妻史蒂芬妮(Stephanie Hunter)誆稱罹患肺癌末期,且癌細胞轉移到腦部,只剩下18個月可活,甚至為此剃光頭髮。她成功騙倒包括丈夫在內的所有人,詐得1萬446英鎊(約新台幣40萬元)慈善募款,被親友和同事送去巴黎迪士尼樂園,享受超豪華VIP假期。

《鏡報》報導,史蒂芬妮假裝前往城堡山醫院(Castle Hill Hospital)看診,向上司誆稱開刀和治療都沒有效果,必須接受3個月化療,並且提出非常具體的療程時間表,藉此申請長期病假。她甚至還曾帶著丈夫傑米(Jamie Wilkinson)前往殯儀館,安排後事。

