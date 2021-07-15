人妻「剃光頭」誆癌末快死了！詐40萬衝迪士尼爽玩　老公也被騙倒

▲英國一名女子剃光頭髮，誆稱自己罹患癌症末期，竟成功騙倒丈夫在內的所有人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者吳美依／綜合報導

英國赫爾（Hull）32歲人妻史蒂芬妮（Stephanie Hunter）誆稱罹患肺癌末期，且癌細胞轉移到腦部，只剩下18個月可活，甚至為此剃光頭髮。她成功騙倒包括丈夫在內的所有人，詐得1萬446英鎊（約新台幣40萬元）慈善募款，被親友和同事送去巴黎迪士尼樂園，享受超豪華VIP假期。

《鏡報》報導，史蒂芬妮假裝前往城堡山醫院（Castle Hill Hospital）看診，向上司誆稱開刀和治療都沒有效果，必須接受3個月化療，並且提出非常具體的療程時間表，藉此申請長期病假。她甚至還曾帶著丈夫傑米（Jamie Wilkinson）前往殯儀館，安排後事。

Mum, 32, fooled husband into thinking she had terminal cancer by shaving head https://t.co/iQiDxIx9s9 pic.twitter.com/72ay4twTyG — The Mirror (@DailyMirror) July 15, 2021

史蒂芬妮2017年1月剃掉頭髮、戴上頭巾，騙主管自己想要出院輪班。上司與同事得知後，都感到遺憾又難過，因此舉辦一場大型募資活動，籌措旅遊基金，讓她帶著孩子完成「人生最後一次旅行」，途中不僅搭乘頭等艙、歐洲之星（Eurostar），還下榻五星級大飯店。

儘管如此，史蒂芬妮的醫療文件審核屢次無法通過，導致病假工資無法發放，引來社工介入關切，她這才徹底崩潰，承認一切都是自己編造的謊言。

法官指出，史蒂芬妮的謊言與行為操弄人類善良天性，妨礙資源挹注在真正需要幫助的慈善機構。史蒂芬妮出庭時表示，最初只是為了獲得關注與同情，未料謊言越扯越大，最後竟毀了自己的家庭與婚姻，如今對此非常後悔。她如今承認詐欺與妨礙司法公正的罪名，被判處15個月有期徒刑。

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