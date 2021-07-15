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東奧巴西選手團「入住飯店」爆群聚　日律師提交45萬人停辦連署書

▲▼東京奧運,東奧,新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎,武漢病毒,COVID-19。（圖／路透社）

▲東京奧運23日即將開幕，卻爆出外籍選手下榻飯店發生群聚是件。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

日本東奧開幕倒數8天，靜岡縣官員指出，巴西柔道國家代表隊下榻的飯店爆發群聚感染，至少8名員工確診，目前巴西選手團並未發現有人染疫，但到奧運開幕之前，一行人將持續在同家飯店留宿。另外，日本律師聯合會前會長宇都宮健兒15日向東京當局提出45萬人要求停辦的連署結果。

綜合《時事通訊社》、《東京新聞》等日媒報導，靜岡縣濱松市一家飯店爆發員工群聚感染，然而，巴西柔道奧運代表隊30人團10日入住這家飯店。據了解，確診者中有5人是在代表隊下榻前就已通報確診，且立即匡列密切接觸者，儘管目前已有至少8名員工篩檢呈陽性，但並未與選手直接接觸。

另外，日本律師聯合會前會長宇都宮健兒先前在網站上發起連署，呼籲停辦東奧及帕運，最終蒐集到45萬份連署書，宇都宮15日將連署結果提交東京都廳（政府），並召開記者會強調，新冠肺炎在全國範圍呈現擴大感染趨勢，舉辦東奧將進一步加劇疫情，顯然違背以「維護人類尊嚴、促進和平社會」為目標的奧會憲章。

報導稱，東奧23日開幕在即，東京每天新增確診人數仍超過1000人，基於感染情況惡化，當局12日發布緊急事態宣言，且將持續至8月22日，期間涵蓋奧運賽事舉辦期。

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