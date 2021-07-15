BNT比較好？數百人打2劑仍重症或死亡　以色列研究揭40%有1共通點

▲以色列研究發現，施打輝瑞/BNT疫苗後染疫住院患者中，4成都有免疫問題。（圖／路透社）

記者張寧倢／編譯

隨著傳染力較強的Delta變種病毒肆虐，全球「突破性感染」事件頻傳，美國拉斯維加斯6月一場泳池派對，造成8位完整接種疫苗的醫護確診，休士頓4月一場戶外婚禮中也有4名已完整接種的賓客感染。以色列研究指出，接種輝瑞/BNT疫苗後染疫者中，40%都具有免疫功能低下（immunocompromised）的共通點。

這項發表於《臨床微生物學與感染》（Clinical Microbiology and Infection）期刊的研究指出，三期臨床試驗證明，輝瑞/BNT與莫德納2款mRNA疫苗在防止感染後出現症狀方面，具有94%以上的有效性，但即使是疫苗接種率名列前段班的以色列，截至4月底，仍累計了397例完整接種疫苗後卻染疫住院的患者，其中更有234人重症、90人死亡。

以色列阿什杜德醫療中心（Samson Assuta Ashdod University Hospital）研究人員針對來自17家醫院、接種輝瑞/BNT疫苗後仍「突破性感染」的152名住院患者進行研究，發現有40%的患者免疫功能低下或受到抑制，其中包括正在接受皮質類固醇、化療和anti-CD20單株抗體藥物治療，以及接受器官移植的患者。

研究也發現，152名患者中有38例預後不良（依賴呼吸器或死亡），死亡率達22%，而這些患者的臨床病徵與其他患者相似，主要是年齡層較高的男性，不過，與未接種的患者相比，突破性感染者同時罹患「共病症」的狀況反而更為常見，有71%患有高血壓、48%有糖尿病、27%心臟衰竭、24%慢性腎病或肺病、24%癌症等，僅6%沒有其他共病症。

研究作者認為，少部份的輝瑞/BNT疫苗完整接種者仍有高死亡率的重症感染風險，尤其可能發生在原本就有多種合併症的人身上，另外，與先前報告中未接種而染疫的患者相比，這些已接種患者的免疫功能抑制率更高，「但我們應該認知到，大規模接種疫苗而達成群體免疫，是間接保護脆弱個體的最佳途徑。」

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