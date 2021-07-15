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印尼飆增5.4萬例！　專家憂淪「下一個印度」：已成亞洲疫情新熱區

▲▼印尼疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲印尼疫情持續失控，專家擔憂成為下一個印度。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

印尼新冠疫情持續升溫，單日新增確診更是來到5萬4517例，首度突破5萬大關，嚴峻疫情也讓該國頓時成為亞洲疫情的熱區。專家更表示，仔細分析印尼與印度的人口差異後可以發現，其實印尼疫情非常嚴重，恐將成為下一個印度。

根據ABC報導，印尼衛生部14日宣布新增5萬4517例確診、991例死亡，創下疫情爆發以來的最高數字，而死亡率更是飆升至6月初的10倍。人們悲觀認為，由於篩檢效能與追蹤能力不足，實際疫情恐怕更加嚴峻。疫情來勢洶洶，印尼當地醫療資源根本無法負荷，許多病患家屬必須自行尋找氧氣桶，更有數十人染疫後因無法獲得治療在家中死亡。

▲▼印尼,病歿數。（圖／路透）

▲印尼病歿人數飆升，當地墓地不敷使用。（圖／路透）

澳洲格里菲斯大學的傳染病專家布迪曼（Dicky Budiman）直言，印尼已經是亞洲的疫情熱區，接下來恐怕會成為全球的疫情熱區。他表示，「如果你看看印度與印尼之間的人口差異，你會發現，印尼的疫情比印度嚴重得多。」布迪曼還警告，印尼的實際單日新增確診可能超過10萬人，到7月底可能還會翻倍，每日死亡人數更可能飆破2000人。

▲▼印尼,新冠,氧氣瓶。（圖／路透）

▲由於醫療資源匱乏，病患家屬只能靠自己的力量取得氧氣資源。（圖／路透）

印度目前每日新增約4.4萬例確診，然而根據「數據中的世界」（Our World in Data）統計，印度的人口約為印尼的5倍，而印尼每1百萬人中有141人確診，印度每1百萬人卻只有29人染疫。專家擔心，印尼恐將成下一個印度。

另一方面，印尼首都雅加達因為病歿數不斷飆升，當局先前更是將大片的空地轉為墓地使用，連夜在地上開挖一個又一個的墳坑，以埋葬死者。一旁更是有源源不絕的救護車載著遺體排隊等候，畫面十分驚人。

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