16歲女兒悲劇了！35歲辣媽「雙峰完勝」...比她還年輕性感

實習記者巫彥臻／台北報導



美國地方媽媽賈德娜（Leticia Gardner），喜歡在TikTok上分享自己的生活點滴，有時也會和女兒同框拍影片。近日她一則和女兒在泳池跳舞的影片引發網友熱議，因為她火辣的身材及外表，竟然比女兒還年輕、性感，就連「雙峰」都壓倒性完勝女兒。

賈德娜是抖音的重度使用者，喜歡在平台上分享各種生活片段，可以看出她為了成為辣媽做了不少努力，包括健身日常、和丈夫放閃的甜蜜畫面以及去在美容院保養肌膚的獨白等。近日她發布了幾段和女兒合拍的跳舞影片，讓不少網友誤以為她們是相差1~2歲的姊妹，甚至認為賈德娜應也是高中生，但實際上她已經35歲，還是兩個孩子的媽，女兒才是16歲的高中生。

▲賈德娜雙峰完勝女兒。（圖／翻攝自@leticiagardner抖音）



賈德娜表示，她在19歲就當了單親媽媽，幾年後才找到真愛，並和現任丈夫再生一個小孩，雖然懷過兩胎，但仍沒忘記保持年輕漂亮、持續維持身材，因此才讓許多網友誤認女兒是媽媽。賈德娜還說，女兒是她最好的朋友，雖然已經她已經35歲了，但並不覺得自己老，仍有很多「本錢」在TikTok上展現自信的模樣。

▲賈德娜19歲生大女兒的樣子。（圖／翻攝自@leticiagardner抖音）



賈德娜還上傳了19歲時、抱著剛出生的大女兒照片，讓不少網友驚呼，「妳真的是個媽嗎？完全看不出來。」、「你才不是媽媽，你太年輕了」、「天啊！你真的好漂亮。」、「妳是我在抖音上看過最性感的女人！」還有人仍搞不清楚2人身分時，網友幫忙說真相，她回道：「謝謝妳的解釋，我真的不知道哪個是媽媽。」