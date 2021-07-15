混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮！她脫口罩咧嘴大笑　全員秒嚇呆

▲momohaha戴著口罩直播。（圖／翻攝自YouTube／momo haha）



記者張方瑀／綜合報導

在防疫期間民眾出門都必須佩戴口罩，也間接出現了許多「口罩正妹」和「口罩帥哥」。日本就有一名聲音相當甜美的Youtuber，日前戴著口罩進行直播，圓圓的大眼配上嗲嗲的聲音讓人出現無限遐想，結果當她把口罩一拿下來，露出牙齦厚唇大笑，讓所有的觀眾都驚呆了。

▲momohaha應觀眾要求把口罩拿下來。（圖／翻攝自YouTube／momo haha）



日本Youtuber「momohaha」日前戴著口罩開直播，甜美輕嗲的聲音配上深邃雙眼，讓人產生不少遐想，許多觀眾也要求她把口罩拿下來，想一窺美麗的真面目。結果因為線上觀看人數達到momohaha設定的標準，所以她只能遵守約定將口罩拿下。

▲momohaha拍片示範如何畫出女神級妝容。（圖／翻攝自YouTube／momo haha）



momohaha要脫下口罩時直呼，「好緊張」、「真的好可怕」、「好害羞唷！」結果在倒數3、2、1拿下口罩後，直接大笑露出牙齦和厚唇，讓全場觀眾都驚呆了，連留言區都瞬間安靜了下來。平常就走搞笑路線的momohaha立刻開玩笑地摔下耳機說，「你們怎麼這樣啦！是你們自己說要看的耶！」

▲現年22歲的momohaha是中美混血兒。（圖／翻攝自IG／momo8haha）



現年22歲的momohaha是日美混血兒，她的YouTube頻道有超過40萬人追蹤，除了平常的搞笑風格之外，點擊率最高的影片就是整型級的「女神降臨」化妝術，教大家如何畫出女神妝容。

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