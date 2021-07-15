露得清、艾維諾防曬品含致癌物　嬌生緊急召回5款商品

▲嬌生旗下產品內含致癌物苯，公司緊急召回。（圖／路透）



實習記者陳培鈞／綜合報導

美國醫療保健公司嬌生（Johnson & Johnson）14日表示，將召回該公司的5款防曬品，因為內含致癌物苯，目前已將這5款商品全數下架，並調查製作過程，是否出現問題，同時也通知美國食品藥物管理局（FDA），並希望消費者，立即暫停使用。

綜合外媒報導，目前嬌生下架的防曬商品，分別是露得清Beach Defense、露得清Cool Dry Sport、露得清Invisible Daily、露得清Ultra Sheer和艾維諾Protect + Refresh防曬噴霧。嬌生表示，旗下商品都不含苯，目前正在調查，是哪個製程出現問題。

▲嬌生召回的防曬產品。（圖／擷取自fb）

嬌生強調，目前正努力將這5種產品全部下架，並希望消費者立即停用，客戶可以打電話到消費者服務中心退款，或是在露得清和艾維諾的網站獲得更多資訊。該公司指出，使用該產品不會影響健康，但考量到安全性問題，仍決定自願召回這些商品，並通知美國食品藥物管理局（FDA），消費者可以使用替代防曬霜，來保護皮膚免受黑色素瘤的侵害。

苯是一種高易燃、廣泛使用的化學物質，過度接觸會導致癌症，美國疾病控制和預防中心的認為，苯會損害免疫系統，並阻止細胞正常運作，這種化學物質產生的副作用，會因接觸程度不同有所差異，進而出現頭暈、心律不齊、抽搐，甚至死亡的狀況。