東奧確診再+1！外籍選手赴日後染疫　恐無法出賽

▲東奧一名外籍選手在隔離期間確診新冠肺炎。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

東京奧運組委會15日宣布，又有一名外籍選手確診，目前雖然尚未公布確診選手的參賽項目與國籍，但這也是東奧首例選手在組委會管理的選手村或住宿設施確診的案例。據悉，該名選手抵達日本後，便開始進行為期14天的隔離，但在14日確診，所幸確診時還未入住選手村。

根據《日本放送協會》報導，東京奧運即將於23日開幕，然而15日又再度傳出，有一名外籍選手確診新冠肺炎。該名選手抵達日本後隨即開始進行14天的隔離，但卻在14日確診。東奧先前雖然曾經出現烏干達與塞爾維亞的選手在賽前集訓前染疫，但此次的確診選手卻是首名已經入住由組委會管理的選手村或住宿設施後才確診的案例。

奧組會目前尚未公布確診選手的國籍與出賽項目，同時也沒有針對選手身分做進一步說明。該名選手被驗出陽性時仍在隔離期間，還沒有進入位於東京晴海的選手村，因此目前也沒有傳出有其他人士遭到匡列。

不僅如此，東京奧組會13日也曾公布，有一名外籍大會工作人員確診，而該名工作人員也是自1日起，東奧出現的第3名染疫外籍工作人員。

另一方面，南非橄欖球代表隊原定14日要前往鹿兒島集訓，但由於搭機赴日時，同一航班出現確診乘客，因此被匡列隔離，如果隔離後順利出關，仍可參加比賽，但注定將缺席開幕式。

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