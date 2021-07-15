直播中！網紅聊示威「眼神突飄旁邊」　留下關鍵1句話直接被帶走

記者吳美依／綜合外電報導

古巴知名YouTuber蒂娜（Dina Stars）13日在家中連線受訪，談論首都哈瓦那11日爆發的反政府示威，直播到一半卻突然把眼神望向旁邊，並且立刻打斷主播，宣稱政府維安部隊站在門口。她說，「政府要為任何發生在我身上的事情負責」，接著就跟著對方離開住所。

CNN報導，蒂娜與歌手尤圖爾（Yotuel）共同接受西班牙電視台Canal 4的採訪，她提及維安部隊出現後，把筆電交給一位朋友，並且走到門口談話。

蒂娜再度回到鏡頭前時表示，自己剛剛被要求跟著軍警回去。她被問及是否遭到拘留時回應，「我不知道。他們叫我跟他們走」。

▲古巴網紅直播受訪到一半，宣稱維安人員在門口，並且當場被帶走。（圖／翻攝自YouTube／LeakYou.com）

由於蒂娜並未關閉攝影機與麥克風，因此上述過程都被拍攝下來，但所謂的維安軍警並未入鏡，她似乎也沒有被強行帶走的跡象。據悉，CNN已經針對此事聯絡古巴當局，但目前尚未獲得回應。

古巴正在經歷嚴峻經濟危機，且在美國制裁與新冠疫情雙重夾擊之下更為惡化。哈瓦那11日爆發數十年以來最大規模的示威，成千上萬民眾走上街頭，抗議缺乏食物與醫療藥品，部分抗議人士攻擊警車與員警，與維安人員發生肢體衝突，並遭強行逮捕。

古巴政府沒有透露受傷或被捕人數，但內政部13日表示，1名示威者與民眾攻擊執法官員，最後在衝突中喪生。古巴記者、學者及藝術家組成的反政府組織「聖伊西德羅運動」（San Isidro Movement）公布名單表示，11日的大規模示威導致超過100人被捕或失蹤。

古巴爆發反政府示威！總統怪罪美國 拜登：支持古巴人民

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast