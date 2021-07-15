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喬治小王子穿西裝看歐國盃挨批　外媒：他將遠離聚光燈

▲▼喬治王子觀賽,歐洲世界盃。（圖／路透）

▲喬治小王子觀看歐洲國家盃。（圖／路透）

實習記者巫彥臻／綜合報導

日前喬治小王子（Prince George）身穿西裝觀看歐國盃，不少人大讚可愛，英國名嘴卻斥責他應該穿足球衣出席，掀起熱議。據皇室內部指出，威廉與凱特可能會讓大兒子減少在鏡頭前的曝光，用盡一切保護孩子，下週的8歲生日，恐在今年喊卡！

綜合外媒報導，劍橋公爵夫婦12日帶著大兒子出席因疫情延後的2020歐洲國家盃（Euro 2020）冠軍戰，因喬治跟爸爸有著熱愛足球的心，一家三口在看台區觀賽竟成為焦點，原因是被眼尖網友發現喬治打扮的跟威廉很像，穿淺藍色襯衫、搭配黑西裝外套，還打著藍紅條紋相間的領帶，不禁讓網友直呼：有爸爸的感覺。

據報導，最後是義大利拿下冠軍寶座，但是6月英國對戰德國的比賽中，喬治也身穿西裝隆重出席，因此當英國獲勝時，媒體更大篇幅的報導他就是一個幸運星。

▲▼喬治王子觀賽,歐洲世界盃。（圖／路透）

▲喬治小王子穿西裝出席歐洲國家盃遭批。（圖／路透）

英國知名主持人凱利（Lorraine Kelly）卻對喬治的著裝有不同想法，他在節目坦承，認為歐國盃最搞笑的莫非是喬治身穿西裝，讓他看起來不像個可愛的小孩，只是一個迷你版的威廉，最後也補充道：「看在上帝的份上，爸媽應該要讓他穿足球衣出席盛事。」

凱利這番言論引起網路一陣風波，部分人士贊同回應：「看到喬治沒穿足球衣，就覺得很煩哈哈！」、「我們可以請願讓喬治穿得像正常的小孩嗎？」但大部分人還是覺得他穿西裝很英俊，「為什麼會因為小孩穿西裝而生氣？」皇家專家Duncan Larcombe解釋，他穿西裝顯得非常聰明，原因是非常崇拜父親，想要像他一樣。

皇室評論專家喬布森（Robert Jobson）受訪表示，對小孩的服裝批評很苛刻也不恰當，而皇室成員凡出席要唱國歌的公開活動與典禮時，都要身穿正裝，這就是為什麼他在歐國盃要穿西裝的原因。內部消息聲稱，會減少喬治的曝光次數，但下週22日就是8歲生日了，原本都會分享照片到社群平台，今年發生這樣的事恐喊暫停。

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