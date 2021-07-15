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沒錢買衛生棉「穿黑褲躲垃圾邊」　疫情最貧少女身影：怕被聞氣味

▲少女,學生,妹子,正妹（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲孩子一天只用一片衛生棉，就怕姐姐沒得用！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者劉維榛／綜合報導

本土疫情自5月炸鍋，許多民眾一夕間失業，孩子更成了疫情下的犧牲品。無償供給生理物資的「社團法人全球小紅帽協會」創辦人林薇心疼表示，一名妹妹沒有衛生棉可用，只要月經來就穿黑褲去上學，就怕被人發現，總是偷偷躲在垃圾桶旁，甚至有媽媽挨餓兩天，為了省錢買衛生棉給女兒使用。

23歲留英的熱血女孩林薇，去（2020）年4月因寫下「譚德塞的的公開信」而一夕爆紅，也為此獲得全國第58屆十大傑出青年。主修醫學的林薇，在荷蘭首次接觸到難民議題，便意識到「月經貧窮」的存在，因此她創辦「社團法人全球小紅帽協會」，向社會募資金，希望支援這些孩子們無憂使用衛生棉直到18歲。

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林薇12日參加線上講座「燭光點點：疫情下的弱勢女性困境」，她表示，處理月經貧窮案件時，最常遇到的狀況是，「很多人不知道怎麼提出需求」，孩子一開始都不願意講，尤其提及月經兩個字，對方總會回「我媽媽最近在...」藉以轉移話題。

疫情下最貧身影：衛生棉成了奢侈品

林薇透露，有一名妹妹只要月經來，就會穿著黑褲去上學，原因是沒有足夠的衛生棉可用，深怕褲子沾到血跡，更怕被其他人看到，常常躲在垃圾桶旁，也不敢跟任何人說話。

另一起個案，是孩子「一天只能用一片衛生棉」，原因是她與姊姊一個月只有一包衛生棉可用，就怕貪心多用一片，「姊姊就沒得用了」，小小年紀卻長期活在壓力焦慮之中；林薇更心疼表示，一名孩子發現，多年以來，媽媽每個月都會一、兩天不敢吃飯，儘管逼她吃也不吃，就是為了要省錢買衛生棉給女兒。

林薇直言，這些處在社會邊緣的孩子們，都有人際交往的困境，「她們每個月有5天，不敢跟人說話；每個月有5天，害怕被人聞到身上氣味；每個月有5天，全世界的人是不是不喜歡我。」

疫情加劇：300份生理包三天被搶光

事實上，想在一般管道上取得「生理物資」，總讓孩子們難以啟齒，林薇說，5月疫情爆發時，先準備300份生理包，短短三天就被申請完畢，才了解需求比想像中的大。從上面的孩子故事來看，林薇也發現兩個困境，包括「個案提出需求，需要可大的勇氣」、「相關單位想協助，卻不知去哪找資源」，她也坦言，過去有其他單位也想募生理用品，卻總會受質疑，認為這是很私人的用品，「怎麼會募這個呢？」

對此，林薇喊話，月經貧窮不是一時半刻能解決的問題，目前小紅帽協會是服務10到18歲的少女，此波疫情已協助600位個案獲得生理包資源，更希望透過資源匯聚，擴大年齡層範圍。

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