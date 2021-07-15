　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

莫德納市值破千億美元！目標做出「超級疫苗」　用mRNA抗癌抗愛滋

▲▼莫德納執行長班塞爾承諾，明年第2季可望供南韓2000萬人份新冠疫苗。（圖／路透社）

▲莫德納執行長班塞爾透露，未來公司規劃用mRNA技術研發「年度超級疫苗」。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

總部位於美國麻州的莫德納生技（Moderna Inc.）一年前還是一家無利可圖的公司，沒有任何進行過大規模試驗的實驗性藥物或疫苗，今年，將藉由提供10億劑新冠疫苗獲利190億美元，公司市值更在14日首次達到千億美元，莫德納CEO曝光下一步行動稱，將挑戰用mRNA技術對抗癌症、愛滋病等幾乎所有疾病。

《彭博社》14日報導指出，莫德納公司市值14日首次衝上千億美元，超越了發明阿斯匹靈藥物的德國拜耳等中堅企業，但對執行長班塞爾（Stéphane Bancel）來說，新冠疫苗只是一個開始，長期以來他堅信，mRNA如果能起作用，將催生一個巨大的新產業，用以治療心臟病、癌症、罕見遺傳疾病等幾乎所有疾病，莫德納也能成為具主導地位的疫苗大廠，為新興的立百病毒、茲卡病毒，或難纏的愛滋病毒開發疫苗。

＿

 ▲美國生技公司莫德納（Moderna）總部位在美國麻州，新冠疫苗研發成功後，市值大漲。（圖／路透）

報導指出，莫德納目前有10款抗病毒疫苗即將或正在進行人體試驗，其中包含3款處於中期試驗的COVID-19增強劑、1款季節性流感疫苗、預訂在今年晚期進入試驗的抗愛滋病毒疫苗。除了新冠疫苗外，最有成效的一款實驗疫苗則是用以對抗易導致新生兒缺陷的巨細胞病毒，年內將進入三期試驗，而且市面上目前還沒有針對這種病毒的疫苗，如果有效，它可能會成為價值數十億美元的商品。

報導稱，莫德納的長遠目標是研發一種「年度超級疫苗」，可以同時疫至多種呼吸道疾病，包含新冠病毒、流感等其他疾病。班塞爾表示，「我們的目標是，每年8月或9月，在你家附近的藥局或全科醫生，能一次提供給你多個mRNA。」

同時，報導也點出現實上的難處，幾乎所有疫苗公司都在快速投資mRNA技術，公司很難維持在領先地位，而且一旦疫情過去FDA就不會批准緊急使用，所有新疫苗上市前將恢復正常審查程序， 這意味著mRNA疫苗研發快速的優勢會被縮小，約6到10個月的審查時限將為舊有疫苗技術提供競爭機會。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
快訊／台股衝破萬八大關！電子、傳產同步點火
威力彩上看6.3億！「牡羊財運爆表」4星座快去買　獅子2動作
快訊／全國疫苗預約數據曝光！　符合資格佔80.4％、18歲↑
快訊／726解封做法曝！衛福部但書曝光　擬「確診者應變措施」
沒錢買衛生棉「穿黑褲躲垃圾邊」　疫情最貧少女身影：怕被聞氣味
快訊／NBA總冠軍戰G4公鹿逆轉勝　米德爾頓狂轟40分扳平戰
張育成棒子火燙　連2天炸裂全壘打
警戒解除有望？　衛福部赴院會報告「7月26日後警戒措施」
快訊／即將解封？疫苗接種劑次破17％　指揮中心：月底可達25
疫苗廠牌怎麼選？名醫公開「最佳策略」：男生AZ、女生莫德納

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

死亡電梯！7歲男童「卡縫隙」慘遭夾殺　爆頭斷頸當場慘死

莫德納市值破千億美元！目標做出「超級疫苗」　用mRNA抗癌抗愛滋

23歲健身網紅親自體驗止汗療程　慘死手術台！奪命關鍵曝光

12歲以上就可以打！　日本擬下修「莫德納」接種年齡

WHO警告：去年2300萬兒童漏打「基本疫苗」　致命傳染病風險大增

美前奧運體操隊「狼醫」性侵156女　FBI縱容逞慾！知情不報、不查

找到平行宇宙！「時空旅人」驚揭人類發展5大事　關鍵日期曝光

巴西總統「連續打嗝10天」緊急入院！　曾遭利刃刺傷腹部失血40％

1萬人→數百人！　東奧開幕式人員大砍　只開放必要人士入場

東奧創下2個史上首次！　日本人口中的「五輪」是這個意思

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

全球智商均值排名北韓略勝台灣　新加坡奪第一！網驚：亞洲都學霸

許凱：我要吃妳..撲上床狂吻程瀟　上「Kiss Cam」當眾親下去公開戀情！

那對夫妻Nico二胎瞞3個月：怕不穩定..　媽摀嘴淚崩..隔螢幕恭喜女兒「媽媽抱」！

虎鯊想吃海龜！海中上演追逐戰 海龜遭緊咬不放...2男驚險救援

死亡電梯！7歲男童「卡縫隙」慘遭夾殺　爆頭斷頸當場慘死

莫德納市值破千億美元！目標做出「超級疫苗」　用mRNA抗癌抗愛滋

23歲健身網紅親自體驗止汗療程　慘死手術台！奪命關鍵曝光

12歲以上就可以打！　日本擬下修「莫德納」接種年齡

WHO警告：去年2300萬兒童漏打「基本疫苗」　致命傳染病風險大增

美前奧運體操隊「狼醫」性侵156女　FBI縱容逞慾！知情不報、不查

找到平行宇宙！「時空旅人」驚揭人類發展5大事　關鍵日期曝光

巴西總統「連續打嗝10天」緊急入院！　曾遭利刃刺傷腹部失血40％

1萬人→數百人！　東奧開幕式人員大砍　只開放必要人士入場

東奧創下2個史上首次！　日本人口中的「五輪」是這個意思

新冠肺炎疫情裡　暖炸你的三個愛的小故事

內湖IKEA、Costco爆確診足跡　黃珊珊「別恐慌」：提醒民眾提高警覺

回家途中碰撞休旅車！她「飛墜4米深大排」慘死…女駕駛下車嚇壞

新來菜鳥打翻盆栽！「壯碩方塊貓」看傻　詭異形狀網笑：以為椅子

快訊／台股衝破萬八大關！電子、傳產同步點火

穿心男才因殺人起訴　醫院狂毆病友再吃官司

牛排龍蝦餐送到房裡吃！飯店推美食住房專案　還可住滿24小時

長者隱匿紀錄想混打莫德納　朱學恒酸唐鳳：還不趕快找外包去收割

保羅G4出現致命失誤僅拿10分　太陽資深記者：他的表現是一場災難

家門外就有釣場「神秘洞孔曝光」！當地人：一次釣40多尾鰻魚

國際熱門新聞

香港網美「極限自拍」摔5m瀑布慘死

台大醫院動物貼紙紅到國際　德國記者自嘲：抱歉德國

渣男長相大公開！研究公布「四大特徵」

2千米懸崖盪鞦韆　2妹子拋飛墜谷

滑手機被電車撞　以為在平交道外

陶藝家慘遭亂箭射殺！　與女弟子偷情變調

「混打疫苗是危險趨勢」挨轟　WHO專家澄清了

英國將台灣列入「綠色清單」　19日起入境免隔離

女球迷露乳慶勝利　秒遭眾男「淫爪猛掐」

英國新增4萬2302人染疫　1月中以來單日新高

美議員籲布林肯　阻海地趁亂棄台

3036年未來人疑遇害！公園出現缺手屍體

暴民搶劫縱火　母親2樓拋嬰保命

印度神童揭好消息　經濟復甦4階段曝光

更多熱門

相關新聞

日本「莫德納」接種年齡擬下修至12歲以上！

日本「莫德納」接種年齡擬下修至12歲以上！

日本5月開放12歲以上民眾接種輝瑞疫苗、18歲以上民眾接種莫德納疫苗，不過厚生勞動省目前有意將莫德納疫苗的施打年齡門檻下修至12歲以上。厚生勞動省預計19日舉行專家部會報告此案，並正式將莫德納的接種年齡門檻調整至12歲以上。

習近平視訊參會APEC　將同框張忠謀

習近平視訊參會APEC　將同框張忠謀

即／撕掉接種AZ貼紙混打莫德納　中市府曝後果

即／撕掉接種AZ貼紙混打莫德納　中市府曝後果

疫苗廠牌怎麼選？江守山曝最佳策略

疫苗廠牌怎麼選？江守山曝最佳策略

江啟臣揪4縣市買BNT　民進黨團：內部矛盾外部化

江啟臣揪4縣市買BNT　民進黨團：內部矛盾外部化

關鍵字：

莫德納新冠疫苗mRNA超級疫苗COVID-19Moderna巨細胞病毒愛滋抗癌北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

香港網美「極限自拍」摔5m瀑布慘死

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

學霸進台大醫被電慘！他讀到崩潰掛門診

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

張上淳透露「AZ疫苗」的專屬好處　可能掀起搶打潮

每招都超神！iPhone十大隱藏功能

復必泰損台　王世堅：行政院閉嘴

汽旅開房後　護身佛牌竟斷2截

打莫德納5天曾打止痛針！　71歲婦腦出血送醫

24歲當上劉在錫經紀人　他感傷卸任：過去6年盡力了

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

大雨彈炸3天更猛擴大　下周恐有颱風

點名這3類人選莫德納　台大醫揭和AZ對決關鍵

阿中喊「BNT留給學生」　前台大醫2點原因反對

保時捷男被起底！　從事桌遊業、LV掃貨不手軟

更多

最夯影音

更多
高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院
雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面