疫苗混打、副作用、對變種病毒保護力有多少？　7大Q＆A一次解析

▲BBC針對疫苗的各項議題整理了7大Q&A。（圖／路透社）



記者王佩翊／綜合報導

全球各國積極推廣大規模疫苗接種，隨著獲批准的疫苗越來越多，許多人也開始關心不同疫苗的差別，近期更傳出有部分研究團隊認為，混打疫苗效力更高，不過WHO示警，混打疫苗是危險趨勢。以下BBC針對各項疫苗的副作用、混打、保護力、時效性以及是否對變種病毒有效等面相整理的7大Q&A。

1.常見副作用

接種疫苗通常會伴隨著一些常見副作用，而出現不良反應也說明疫苗正在發揮作用，讓身體產生自我免疫反應。通常不良反應會讓人感到不適，但不會嚴重到干擾日常生活，且3天內相關症狀便會消失。目前幾款主要疫苗的常見副作用為局部疼痛、疲勞、頭痛以及肌肉痠痛。另外也包含部分不常見的副作用，例如噁心、發燒以及畏寒等。

副作用因人而異，有些人幾乎毫無感覺，有些人只會感到些許不舒服，但有些人可能需要臥床休息。愛丁堡大學免疫學與傳染病教授萊利（Eleanor Riley）表示，這些差異是取決於人類免疫系統的遺傳多樣性。

2.罕見副作用（血栓、心肌炎以及心包膜炎）



新冠疫苗也有部分罕見的副作用，其中最令人關注的就是血栓，主要出現在AZ疫苗與嬌生疫苗，AZ疫苗甚至因此一度被十多個國家暫停接種，嬌生也曾被美國與南非要求暫停施打。截至目前為止，在接種AZ疫苗的2500萬名歐洲人中，共通報了86起血栓副作用案例，大部分為60歲以下女性，其中有18人死亡。



美國食品藥物管理局（FDA）4月表示，疫苗施打後出現血栓副作用的通報案例都是介於18歲到48歲的女性，且通常在接種疫苗的第6天至第13天出現症狀。不過目前新冠疫苗與血栓之間的因果關係尚未被證實。



歐洲藥品監管機構則表示，有另一項極為罕見的副作用是心肌炎與心包膜炎，好發於年輕男性，通常會出現胸部疼痛、呼吸困難、心跳劇烈等症狀，大多是在接種疫苗後2週出現症狀。

▲國外有研究報告指出，混打疫苗的有效性更高。（圖／路透）



3.混打疫苗



有部分研究報告指出，混打疫苗的效率會比單純打同一種疫苗來得高，對此，WHO則示警，混打疫苗是危險趨勢。英國南安普敦大學以及牛津大學團隊4月已經正式針對「混打疫苗」展開為期一年的試驗。而中國與俄國也在展開類似研究。



英國疫苗與免疫聯席委員會教授布朗（ Jeremy Brown）表示，未來混打疫苗勢必會成為主流，因為疫苗調度問題，很難保證民眾都能接種同一種疫苗。如果研究證實混打疫苗的有效性與安全性，也能夠讓各國政府更快速且靈活地推動疫苗接種計畫。



事實上，根據《德國之聲》報導，英國牛津大學的研究人員針對830名50歲以上的試驗者混打了新冠疫苗，研究團隊發現，先接種一劑的AZ疫苗並在4週後接種一劑BNT／輝瑞疫苗的人，會比兩劑都打AZ疫苗的人產生更多抗體，即使是先接種BNT／輝瑞疫苗再施打AZ疫苗，保護力也比只打AZ來得好。不過兩劑都打BNT／輝瑞疫苗的受試者身上產生的抗體還是最多。

▲疫苗即使無法提供百分之百的有效性，也能減少民眾染疫後重症化的風險。（圖／記者林敬旻攝）



4.疫苗提供保護的原理？



疫苗無法提供百分之百的保護，也不能保障民眾接種之後絕對不會遭到感染，但能夠降低重症化風險。疫苗作用於人體的後天免疫系統，又稱「獲得性免疫」。大部分的疫苗需要接種2劑，因為第2劑疫苗才能激發第二階段的免疫反應，產生長期免疫力。



5.疫苗效力可維持多久？



疫苗的效力根據接種對象的年齡、身體狀況以及是否有疾病等原因，會產生差距。且由於病毒和疫苗都還很新，因此很難判斷各家疫苗的中長期效力，不過一般認為至少可以提供半年至1年的保護力。

▲不同疫苗各有優劣，很難進行比較。（圖／路透）



6.不同疫苗的比較？



有些疫苗對於輕症的免疫效果高於重症，有些則相反；有些疫苗的常見副作用較多，但出現罕見且嚴重副作用的機率較小，有些則是常見副作用少，但是程度較嚴重，因此很難由此判斷各種疫苗的優劣。此外，不同的疫苗在儲存、運送、接種次數、劑量、供應情形以及價格上都有差異，因此很難進行比較。



7.對變種病毒是否有效？

莫德納聲稱該疫苗對Alpha變種病毒與Beta變種病毒有效，而BNT／輝瑞也表示，自己的疫苗能有效對抗變種病毒。美國梅奧診所醫學中心分子醫學教授巴德利（Andrew Badley）則表示，沒有百分之百有效的疫苗，疫苗的保護力多取決於病毒變異的情況。

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