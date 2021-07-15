提升防護力！　三總內湖分院噴塗日本奈米抗菌薄膜

▲民間企業捐贈「日本奈米科技級抗病毒塗料」，強化三軍總醫院內湖分院防疫。（圖／訊達電腦提供，下同）



記者蔡文鈴／綜合報導

全台疫情持續三級警戒，為使第一線的醫護人員具有更好的防護力，有民間企業特別捐贈可抗病毒的「日本奈米科技級抗病毒塗料」，15日於三軍總醫院內湖分院醫院急診室區域噴塗，以形成保護膜抑制病毒附著，降低接觸性感染的風險。

三軍總醫院內湖分院特別感謝訊達電腦提供的慷慨捐贈，讓醫護人員及就醫的民眾更多一分保障，共同為防疫努力。其實，先前也又民間企業提供內政部「日本奈米科技級抗病毒塗料」幫內政部大樓辦公空間、公共區域及公務車輛噴塗，以形成保護膜抑制病毒附著。

為保護一線人員健康，阻斷病毒傳播練，國內包括內政部、桃園國際航空站護照查驗櫃檯、台北市政府警察局信義分局等已獲捐贈採用，竹科高科技大廠亦有使用。

「日本奈米科技級抗病毒塗料」是利用「氧化鎢」的氧化分解技術，將病毒在光照下分解，病毒會迅速失去活性，這項新技術於2021年2月通過日本國立奈良縣立醫科大學醫學部微生物感染實驗室報告證實，取得抗Covid-19病毒的有效認證，包括日本東京成田、羽田及大阪關西國際機場及日本政府單位醫療院所、知名連鎖企業等，都已優先採用，施工後塗料在物體表面固化會形成透明保護膜，只要避免使用強鹼性化學品和清潔劑及鋼刷等清潔工具擦拭，塗料都不會脫落。

事實上，除了三總內湖分院外，國內包括內政部、桃園國際航空站護照查驗櫃檯、台北市政府警察局信義分局等已獲捐贈採用，竹科高科技大廠亦有使用。

其中，桃園國際機場移民官在國境入出境第一線執勤，因每日需接觸來自各國旅客，面臨國外變種病毒威脅，工作環境風險極高，日前也已在桃園機場第一、第二航廈入出境大廳，針對自動通關查驗櫃檯與查驗通關設備，噴塗親水性奈米級抗病毒塗料，形成無色保護膜，以減少病毒活性，促使國境防疫再升級。