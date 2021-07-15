　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

提升防護力！　三總內湖分院噴塗日本奈米抗菌薄膜

▲▼民間企業捐贈「日本奈米科技級抗病毒塗料」，強化三軍總醫院內湖分院防疫。（圖／訊達電腦提供）

▲民間企業捐贈「日本奈米科技級抗病毒塗料」，強化三軍總醫院內湖分院防疫。（圖／訊達電腦提供，下同）

記者蔡文鈴／綜合報導

全台疫情持續三級警戒，為使第一線的醫護人員具有更好的防護力，有民間企業特別捐贈可抗病毒的「日本奈米科技級抗病毒塗料」，15日於三軍總醫院內湖分院醫院急診室區域噴塗，以形成保護膜抑制病毒附著，降低接觸性感染的風險。

三軍總醫院內湖分院特別感謝訊達電腦提供的慷慨捐贈，讓醫護人員及就醫的民眾更多一分保障，共同為防疫努力。其實，先前也又民間企業提供內政部「日本奈米科技級抗病毒塗料」幫內政部大樓辦公空間、公共區域及公務車輛噴塗，以形成保護膜抑制病毒附著。

為保護一線人員健康，阻斷病毒傳播練，國內包括內政部、桃園國際航空站護照查驗櫃檯、台北市政府警察局信義分局等已獲捐贈採用，竹科高科技大廠亦有使用。

「日本奈米科技級抗病毒塗料」是利用「氧化鎢」的氧化分解技術，將病毒在光照下分解，病毒會迅速失去活性，這項新技術於2021年2月通過日本國立奈良縣立醫科大學醫學部微生物感染實驗室報告證實，取得抗Covid-19病毒的有效認證，包括日本東京成田、羽田及大阪關西國際機場及日本政府單位醫療院所、知名連鎖企業等，都已優先採用，施工後塗料在物體表面固化會形成透明保護膜，只要避免使用強鹼性化學品和清潔劑及鋼刷等清潔工具擦拭，塗料都不會脫落。

事實上，除了三總內湖分院外，國內包括內政部、桃園國際航空站護照查驗櫃檯、台北市政府警察局信義分局等已獲捐贈採用，竹科高科技大廠亦有使用。

其中，桃園國際機場移民官在國境入出境第一線執勤，因每日需接觸來自各國旅客，面臨國外變種病毒威脅，工作環境風險極高，日前也已在桃園機場第一、第二航廈入出境大廳，針對自動通關查驗櫃檯與查驗通關設備，噴塗親水性奈米級抗病毒塗料，形成無色保護膜，以減少病毒活性，促使國境防疫再升級。

▲▼民間企業捐贈「日本奈米科技級抗病毒塗料」，強化三軍總醫院內湖分院防疫。（圖／訊達電腦提供）

▲▼民間企業捐贈「日本奈米科技級抗病毒塗料」，強化三軍總醫院內湖分院防疫。（圖／訊達電腦提供）

▲▼民間企業捐贈「日本奈米科技級抗病毒塗料」，強化三軍總醫院內湖分院防疫。（圖／訊達電腦提供）

▲▼民間企業捐贈「日本奈米科技級抗病毒塗料」，強化三軍總醫院內湖分院防疫。（圖／訊達電腦提供）

ET快訊
快訊／NBA總冠軍戰G4公鹿逆轉勝　米德爾頓狂轟40分扳平戰
張育成棒子火燙　連2天炸裂全壘打
警戒解除有望？　衛福部赴院會報告「7月26日後警戒措施」
快訊／即將解封？疫苗接種劑次破17％　指揮中心：月底可達25
疫苗廠牌怎麼選？名醫公開「最佳策略」：男生AZ、女生莫德納
快訊／洗腎患者撕掉接種AZ貼紙混打莫德納　台中市府曝後果
快訊／侯友宜斬傳播鏈　新北篩18萬5千人揪出1228無症狀感
確診者足跡現蹤！　內湖IKEA回應了
BNT談妥前一刻「行政院高層1句話」　台積電、鴻海炸鍋了！
快訊／北市府證實！內湖IKEA、好市多都有確診足跡　今暫停營

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

全國疫苗預約數據曝光　符合資格佔80.4％、18歲↑意願登記逾689萬人

三級警戒解除有望？衛福部赴院會報告「7月26日後警戒措施」

快訊／疫苗接種劑次人口比破17％　衛福部：7月底涵概率可達25％

快訊／環南市場會長曝：北市擬定消費者需持「陰性證明」才可入場

快訊／東奧倒數8天！台灣團134人下週一出發　66選手拚18運動獎牌

快訊／侯友宜曝斬斷傳播鏈關鍵角色　篩18萬5千人揪出1228無症狀

江啟臣揪4縣市團購BNT疫苗　民進黨團批假議題：內部矛盾外部化

謝龍介急推5000元消費券　中央給「軟釘子」：還沒到振興階段

BNT談妥前一刻「行政院高層1句話」　台積電、鴻海炸鍋了！

北市證實！內湖IKEA、Costco有確診足跡　14日急消毒、今暫停營業

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

全球智商均值排名北韓略勝台灣　新加坡奪第一！網驚：亞洲都學霸

那對夫妻Nico二胎瞞3個月：怕不穩定..　媽摀嘴淚崩..隔螢幕恭喜女兒「媽媽抱」！

虎鯊想吃海龜！海中上演追逐戰 海龜遭緊咬不放...2男驚險救援

撞擊畫面曝！台64砂石車連撞9車小貨車變形...駕駛受困2hrs慘死.mp4

全國疫苗預約數據曝光　符合資格佔80.4％、18歲↑意願登記逾689萬人

三級警戒解除有望？衛福部赴院會報告「7月26日後警戒措施」

快訊／疫苗接種劑次人口比破17％　衛福部：7月底涵概率可達25％

快訊／環南市場會長曝：北市擬定消費者需持「陰性證明」才可入場

快訊／東奧倒數8天！台灣團134人下週一出發　66選手拚18運動獎牌

快訊／侯友宜曝斬斷傳播鏈關鍵角色　篩18萬5千人揪出1228無症狀

江啟臣揪4縣市團購BNT疫苗　民進黨團批假議題：內部矛盾外部化

謝龍介急推5000元消費券　中央給「軟釘子」：還沒到振興階段

BNT談妥前一刻「行政院高層1句話」　台積電、鴻海炸鍋了！

北市證實！內湖IKEA、Costco有確診足跡　14日急消毒、今暫停營業

全國疫苗預約數據曝光　符合資格佔80.4％、18歲↑意願登記逾689萬人

慕鈺華感念消防員辛勞　攜健康快樂生技捐100箱醫療口罩

修道院堅持參拜辯「神明交代」　白沙屯拱天宮無奈：神進人不進

邁向復甦迎旺季 科技、亞太市場漲聲響起

投顧老闆夫婦遭擄！欠債千萬住處地下室6煞強押　喊救命女兒報案

萬人教師資格考試週六登場！　提早20分鐘到、防疫措施看這邊

連千毅酸雞排妹靠緋聞搏版面！　開嗆：她還做過什麼？

死亡電梯！7歲男童「卡縫隙」慘遭夾殺　爆頭斷頸當場慘死

勇消陳志帆殉職！靈車鳴笛繞行分隊　近百戰友忍淚列隊敬禮

高捷黃線現曙光！文山特區連漲18年　「捷運來了」再添柴火

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

政治熱門新聞

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

復必泰損台　王世堅：行政院閉嘴

快訊／侯友宜宣布：「中和不再是熱區」

謝龍介提議發5000消費券　政院：還不是討論振興的時候

北市證實！內湖IKEA、Costco有確診足跡

蔡壁如揭疫苗排序亂象　「這族群」不斷被插隊

高虹安爆BNT簽約過程　羅秉成一要求讓人灰心

BNT談妥前「行政院1句」台積電、鴻海炸鍋

快訊／侯友宜曝斬斷傳播鏈關鍵角色　篩18萬5千人揪出1228無症狀

德國議員貼文證實！大陸曾擋BNT　謝志偉：言必由「中」實在過分

林濁水10字評蔡政府疫苗政策之亂

單選AZ者暴增19倍！指揮中心：計算錯誤

他整理BNT遭阻3大理由：怕郭台銘買到顯示民進黨無能

阿滴認罹憂鬱症1年　鄉民抓包證據：是不是林瑋豐害的

更多熱門

相關新聞

柯文哲見醫護1幕深受感動　直喊「讓我們一起打贏這場防疫戰爭」

柯文哲見醫護1幕深受感動　直喊「讓我們一起打贏這場防疫戰爭」

新冠肺炎持續延燒，針對病房、病床數等醫療量能問題，中央與地方有不同看法。台北市長柯文哲29日指出，2星期前，他就與北市各大院院長研議擴床的辦法，預計到了31日，北市總計有1333床可收治新冠肺炎患者，其中要特別感謝台北榮總與三總的日夜趕工；柯文哲還透露，他看到北榮護理同仁正在加強勤前教育，讓人非常感動。

獨／三總松山院區增1醫師確診

獨／三總松山院區增1醫師確診

快訊／陸軍百名化學兵萬華消毒畫面曝光　三總50醫護協助民眾快篩

快訊／陸軍百名化學兵萬華消毒畫面曝光　三總50醫護協助民眾快篩

快訊／三總松山院區傳確診緊急消毒　「門診暫停2週」

快訊／三總松山院區傳確診緊急消毒　「門診暫停2週」

三總設立「軍人疫苗專區」　全台330個接種點服務官兵

三總設立「軍人疫苗專區」　全台330個接種點服務官兵

關鍵字：

三總日本奈米抗菌薄膜

讀者迴響

熱門新聞

香港網美「極限自拍」摔5m瀑布慘死

學霸進台大醫被電慘！他讀到崩潰掛門診

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

復必泰損台　王世堅：行政院閉嘴

每招都超神！iPhone十大隱藏功能

張上淳透露「AZ疫苗」的專屬好處　可能掀起搶打潮

打莫德納5天曾打止痛針！　71歲婦腦出血送醫

汽旅開房後　護身佛牌竟斷2截

24歲當上劉在錫經紀人　他感傷卸任：過去6年盡力了

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

保時捷男被起底！　從事桌遊業、LV掃貨不手軟

大雨彈炸3天更猛擴大　下周恐有颱風

阿中喊「BNT留給學生」　前台大醫2點原因反對

A女還她清白！　鄭家純硬起來告酸民

更多

最夯影音

更多
高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院
雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面