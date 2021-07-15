12歲以上就可以打！　日本擬下修「莫德納」接種年齡

▲日本打算將莫德納疫苗的施打年齡門檻下修至12歲。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本5月開放12歲以上民眾接種輝瑞疫苗、18歲以上民眾接種莫德納疫苗，不過厚生勞動省目前有意將莫德納疫苗的施打年齡門檻下修至12歲以上。厚生勞動省預計19日舉行專家部會報告此案，並正式將莫德納的接種年齡門檻調整至12歲以上。

根據《日本放送協會》報導，厚生勞動省5月特別批准莫德納疫苗施打時，認為該疫苗針對17歲以下施打者的有效性與安全性接種報告數據不足，因此將施打年齡限制訂在18歲以上。莫德納隨後在美國針對3700名12歲至17歲的兒童進行試驗，測試其有效性與安全性，並將相關數據透過武田藥品工業提供給厚生勞動省參考。

▲莫德納透過武田藥品工業提供最新試驗數據給日本厚生勞動省。（圖／路透）



消息人士透露，厚生勞動省取得數據並進行審查後，決定將日本國內莫德納的可接種年齡從18歲以上下修至12歲以上。厚生勞動省預計19日在專家部會報告此案後，將莫德納公費疫苗接種年齡門檻正式調整至12歲以上。

另一方面，日本5月就已經將輝瑞疫苗的施打年齡門檻從16歲以上下修至12歲以上。根據美國CDC試驗結果，12歲至15歲民眾接種疫苗後，經常會出現局部疼痛、38度以上發燒、疲勞、頭痛等症狀。由於在海外有多起兒童接種疫苗出現副作用的案例，且兒童即使染疫也多為輕症，因此日本當局建議家長可以多做衡量後，再決定是否讓孩子接種疫苗。

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