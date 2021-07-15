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台中爆長者「混打AZ+莫德納」　快打站插卡查無紀錄？健保署急澄清

▲▼金門縣府已規劃4大型場館 配合黃卡到貨於6／16開打。（圖／記者林名揚翻攝）

▲健保卡上貼紙與小黃卡是接種疫苗的關鍵憑證。（圖／記者林名揚翻攝）

記者嚴云岑／台北報導

台中市上周驚傳有注射AZ疫苗長者隱匿接種紀錄闖關接種莫德納疫苗，其中一名洗腎患者出現發燒情況。台中市衛生局長曾梓展表示，快打站因健保卡無法插卡連上系統，無法掌握注射紀錄，對此，健保署澄清，疫苗施打紀錄全部存放在疾管署NIIS系統資料庫中，並未存於系統，所以查健保卡無法查到過去接種紀錄。

中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳昨（14）日在才記者會上透露「AZ+BNT」的免疫反應還不錯，未來國內也會參考國際資料，不排除會以這樣的方式做施打，但現在未核准AZ混打莫德納疫苗，要等到國內臨床試驗數據出爐，才能訂定標準，國外資料也是重要參考。

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台中市快打站施打對象造冊係由民政系統造冊，加上現場電腦系統是離線情況，現場醫護無法查核民眾是否已經接種過疫苗。曾梓展表示，上周發現此情況後就緊急採購設備，讓快打站可電腦連線插健保卡連線系統，明天起各快打站都可查詢過往紀錄，杜絕民眾混打情況。

對此，健保署長李伯璋表示，快打站插上健保卡僅作身分查詢，並沒進健保系統，也不需進健保系統查詢，混打漏洞並非因健保卡無法插卡連上健保系統，導致不能掌握疫苗注射紀錄。另外，健保署開發的健康存摺所呈現之疫苗施打紀錄，也是透過程式向疾管署進行「單筆」查詢。健保署建議對疫苗施行細節有疑義，可洽疾病管制署，以利確實做好查證作業。

指揮中心發言人莊人祥表示，一般醫療院所可以插卡之後透過健保雲端藥歷連結疾管署疫苗接種查詢系統，另外也可以請電子病例廠商開通API介接查詢；一般接種站雖然無法查查詢藥歷，但還是用健保卡連結疾管署建置的查詢預防接種查詢系統。

莊人祥提到，接種站雖無法用電腦查詢，但還是可以透過健保VPN來查。健保卡上有貼紙、小黃卡都可以作為預防闖關的辨識方式，希望第一線還要做紙本檢查。至於民眾撕掉貼紙、藏起小黃卡接種一事，莊人祥回應，「民眾不理性行為還是要禁止」，WHO也是呼籲民眾不要自己決定是否混打。

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