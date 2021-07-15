美前奧運體操隊「狼醫」性侵156女　FBI縱容逞慾！知情不報、不查

▲美國「狼醫」納薩爾（Larry Nassar）長期性侵運動員，受害人數多達上百人。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

57歲「狼醫」納薩爾（Larry Nassar）擔任美國奧運體操隊的隊醫，卻利用職務之便長年性侵女選手，受害的女性多達156人，於2018年遭法院判刑175年。然而，美國司法部內部調查小組14日發布報告稱，聯邦調查局（FBI）故意拖延調查，忽視受害人的指控，更有2名幹員為此撒謊，涉嫌包庇納薩爾。

根據CBS、CNN等美媒報導，納薩爾曾是美國體操協會（USA Gymnastics）與密西根州立大學（Michigan State University）的醫師，不僅在擔任奧運體操隊的主要隊醫其間，將選手麻醉後性侵，更被查出先前在體操社團與一所高中任職期間也多次性侵女性，20年來性侵了156名成年、未成年女性，被法院判處包含175年有期徒刑在內等多項罪刑。

報導稱，司法部監察長14日發表一份長達119頁的調查報告稱，2015年7月美國體操協會首次向印地安納波利斯田徑辦公室報告，納薩爾性侵70名以上的年輕運動員，但印地安納波利斯FBI辦公室負責人艾博特（W. Jay Abbott）和另一名匿名的幹員在後續調查中，只發出幾封電子郵件與5頁手寫筆記，願意受訪的3名指控者中只有1人被FBI聯繫。

▲美國國家體操隊前隊醫納薩爾長年性侵選手，但FBI卻未及時介入，讓他繼續傷害更多女性。（圖／路透社）

報告指出，FBI印地安納波利斯辦公室並未針對這些指控向地方政府提出建議、報告，也沒有採取任何行動，直到2016年10月納薩爾仍然在密西根州立大學工作，繼續對更多受害人做出不法之事，直到體操協會對FBI的「毫無作為」提出投訴後，才開始進行深入調查，當案件調查程序受到社會關注時，印地安納波利斯的FBI幹員不但未對疏失負責，相反地，還提供不完整、不正確的資訊。

報告稱，艾博特2018年1月退休後，曾在接受媒體採訪時做出了「重大虛假的陳述」，還稱在這件事情上FBI沒有任何拖延、曾發出「詳細報告」等，謊話連篇。這份揭露FBI失職的報告曝光後，FBI方面發表聲明指出，這些幹員的行為「不可寬恕」，必須嚴格究責，但他們的行為並不能代表FBI所有在職員或退休員工。

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