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找到平行宇宙！「時空旅人」驚揭人類發展5大事　關鍵日期曝光

@aesthetictimewarper

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Scary - Background Sounds

記者吳美依／綜合報導

全球發展因疫情增添不確定性，許多自稱擁有超自然能力的人也紛紛發聲，預言未來大事或人類生活發展。網友約曼尼（Aery Yormany）自稱「時空旅人」，他點出未來1年內的5個日期，並稱這幾天將發生驚人事件，包括尋獲平行宇宙入口等等。

約曼尼表示，美國太空總署（NASA）將於今年8月3日發現一個「鏡像地球」（mirrored Earth），重力、物理作用都與我們現在生活的星球相反；此外，一場「6級」颶風將於今年9月14日侵襲美國南卡州，釀成史上最嚴重災害。值得注意的是，目前普遍使用的「薩菲爾─辛普森颶風風力等級」（SSHS）僅把颶風分為1至5級。

▲▼網友自稱時空旅人，預言5大事件即將發生。（圖／翻攝TikTok@aesthetictimewarper）

▲網友自稱時空旅人，預言5大事件即將發生。（圖／翻攝TikTok@aesthetictimewarper）

約曼尼還說，人類將於今年10月20日從太陽極端能量中汲取出超能力，3名青少年將於今年12月14日發現一顆暴龍蛋，以及通往平行宇宙的入口裝置。他也提到，人類將於2022年2月2日在大西洋發現亞特蘭提斯（Atlantis），那裡棲息超過50種未知物種，包括傳說中的「人魚」，此生物擁有高度智慧，而且會說類似英語的語言。

約曼尼在TikTok上發表多部影片，他自稱來自未來，「我是來幫助人類的，你們有很多事情必須知道。許多人還是不相信我是時空旅人，所以請記住這5個日期」。

儘管如此，許多網友都提出困惑與質疑，甚至有人威脅，如果預言沒有應驗，就要採取法律行動，「我已經儲存這部影片，也記住這些日期。如果這些沒有發生，我就要提告，我想要超能力！」

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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