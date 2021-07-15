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巴西總統「連續打嗝10天」緊急入院！　曾遭利刃刺傷腹部失血40％

▲▼巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）住院。（圖／翻攝自推特／@jairbolsonaro）

▲巴西總統波索納洛因連續打嗝10天住院檢查。（圖／翻攝自推特／@jairbolsonaro）

記者張方瑀／綜合外電報導

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）14日因為「連續打嗝10天」而緊急住院，辦公室也證實總統受「腸阻塞」所苦。但波索納洛曾在2018年遭襲擊，腹部被利刃刺傷，又在去年7月確診新冠肺炎，讓人懷疑打嗝的原因與此有關。他本人則認為，此症狀和他目前服用的藥物有關。

根據《半島電視台》和BBC報導，波索納洛因為連續打嗝長達10天，在14日上午被送往巴西利亞的軍事醫院接受24至48小時的檢查。事實上，波索納洛2018年選舉期間曾遭遇襲擊，當時腸道被利刃刺傷，失血近40％，接受幾次手術後撿回一命，又在去年7月染上新冠肺炎，讓外界格外注意他的健康狀況。

波索納洛上星期受訪時就曾抱怨，3日接受植牙手術後就不停打嗝，「我以前也遇過這種狀況，可能是因為我正在服用的藥物，我一天24小時都在打嗝。」他入院後也在推特發了一張自己躺在病床上的照片，身上安裝著許多管線，身邊站著一似乎是牧師的人。

政府公關部經理法理亞（Fabio Faria）說，醫生馬塞多（Antonio Luiz Macedo）建議將他轉院至聖保羅，轉院前已先服用鎮靜劑，有可能需要緊急開刀。波索納洛的兒子佛拉維奧（Flavio Bolsonaro）則說，目前父親已經抽取胃部液體進行檢查，現在說話有點困難，但若要繼續手術也不會太困難。

波索納洛因為未能有效控制巴西疫情遭到批評，甚至因疫苗採購問題遭到聯邦警察調查，有54％的巴西民眾支持眾議院啟動對他的彈劾程序。

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