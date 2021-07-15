WHO警告：去年2300萬兒童漏打「基本疫苗」　致命傳染病風險大增

▲2019年有2300萬名孩童漏打「常規疫苗」。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

當世界各國正積極增加新冠疫苗接種率時，卻有一群人被遺忘了，那就是因疫情沒有施打常規疫苗的孩童。根據聯合國最新統計，去年全球共有2300萬名孩童沒有進行麻疹、小兒麻痺、百日咳等基本疫苗接種，這可能讓孩子們深陷另一場疾病風暴。

世界衛生組織（WHO）和聯合國兒童基金會（UNICEF）發表的最新數據指出，去年因新冠疫情爆發，約有2300萬名孩童沒有施打基本常規疫苗，因為許多父母不敢帶孩子去醫院、診所，或是醫療人力無法負荷，這個數字也比2019年多了370萬。

與2019年相比，有350萬名孩童錯過施打第一劑白喉、破傷風和百日咳疫苗；300萬名孩童錯過首劑麻疹疫苗。由於大多數都集中在醫療服務不足的偏遠地區，WHO疫苗暨免疫部門主任歐布萊恩（Kate O'Brien）表示，這在2021年可能會引發一場風暴，尤其許多國家陸續解封，更讓這些孩童暴露在這些疾病風險之下。

近年來全球白喉、破傷風百日咳混合疫苗（DPT）的覆蓋率約在86％，但2020年卻驟降至83％。至於有高度傳染性的麻疹，至少需要95％的接種率才能避免傳播，但第一劑接種率從去年的86％降至今年的84％，第二劑接種率也只有71％。

聯合國警告，不要為了加強新冠疫苗覆蓋率而犧牲兒童的常規疫苗，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也在聲明中呼籲，對正在對抗新冠疫情的醫療體系來說，同時爆發多種疾病將會是場災難，因此應該維持兒童疫苗接種，且現在更加急迫。

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