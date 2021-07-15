乳液有「嘉明的味道」！辣妹擠出一聞崩潰　竟是男友兄弟惡搞

▲男友的好友把精液射進原PO的乳液裡。（圖／翻攝自Dcard）



記者崔子柔／綜合報導

一名女子昨（14）日發文表示，她要使用放在男友家的保養品，倒出來就飄出一股濃濃的「嘉明味」，最後發現是男友的好友把精液射進去，讓她感到超崩潰，「真的氣炸！」

原PO在Dcard發文指出，她已經3個月沒到男友家住，昨天梳洗完畢後，拿起放在男友家的乳液準備保養，但一倒出來發現質地像水，原本以為是水乳分離，結果貼近一聞，「這不是洨味嗎⋯⋯」。

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「有聞過的女生應該都知道就是那種難以言喻的味道」，所幸原PO是倒在化妝棉上，沒有直接碰觸到，接著她馬上去質問男友，才得知男友上週不在家，但曾讓好友到家裡借住，一起向該名好友質問後對方也承認了，「他馬上認錯說要賠償，我跟他說我的乳液大概一千多快兩千，他馬上轉錢給我男友，結果一看給我五千說希望不要曝光他，算是精神賠償吧」。

▲原PO在Dcard發文。（圖／翻攝自Dcard）



原PO也表示，該名好友先前就曾在男友的貼文留言說「你女友也太辣了吧」，不然就是「你女友給我X一下怎麼樣」，原本以為只是男生之間的嘴砲，現在她則懷疑「會不會是早就在意淫」，男友目前也把該名好友封鎖，決定不再聯絡。

不少網友看了紛紛表示，「到底射進去的目的是什麼？」、「不過還好原PO警覺性很高，不然會有一輩子陰影吧！」、「太可怕了吧，要不要也檢查一下貼身衣服」、「會不會他覺得保養品是你男友在用，沒想到害到你」。