國學大師南懷瑾之子遭報導為日本黑道洗錢　求償媒體免賠確定

▲南國熙求償敗訴確定。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

已故國學大師南懷瑾之子南國熙，不滿遭媒體人蔡玉真、胡忠信，以及新新聞記者等人，稱他涉及日本黑道山口組洗錢案，因此提出民事訴訟，求償100萬元並登報道歉。一二審均認定《新新聞》等媒體乃基於新聞及言論自由，關注國際重大洗錢案件，善盡合理查證義務，判決免賠。南國熙再上訴，最高法院15日駁回上訴確定。

本案因2016年8月兆豐金涉嫌洗錢遭美國開罰1.8億美金（約台幣57億元），第二個月《新新聞》就做出報導，稱「南懷瑾之子是山口組洗錢關鍵人」，再隔一週，又做出報導「南國熙與中企、日企金流 剪不斷理還亂」。內容提到日本黑道山口組大帳房「山根敬在2003年底將14.72億日圓（約4.4億多元新臺幣）匯入一家外資銀行在新加坡分行的AsiaVestCapital Management（南亞資本管理），做為委託代管資金的手續費，也就是說，消失的52億日圓可能流入AsiaVest帳戶，……這間設在香港的AsiaVest投資管理公司，跟臺灣人有關，……AsiaVest大股東南國熙，他是國學大師南懷瑾的么子……只是學兼儒道釋的大師南懷瑾若在世，看到兒子的作為，不知有何感想？」

不僅如此，當時民視政論節目「政經看民視」中，也針對此事評論，其中來賓蔡玉真、胡忠信對此事發言，蔡玉真說出「…南國熙被查出來說有涉嫌洗錢，東京地方法院做了這個判決，南國熙的南亞投資公司…」胡忠信更說「南懷瑾先生的著作包括他的學養非常佩服，欸怎麼出一個俗仔…除弊現在就要做…」

對此，南國熙為駁斥相關報導、言論，大動作買下報紙頭版的半版廣告，批評「牽強附會、含血噴人、無中生有、刻意斧鑿、誇大不實、惡意栽贓、造謠抹黑…形同隔空吐痰，縱瓦釜雷鳴，終將自濺！」南國熙之後提出民刑事訴訟，控告《新新聞》、《新新聞》總編輯楊立傑、黃姓記者，以及胡忠信、蔡玉真求償100萬元，並要在《新新聞》與4大報刊登道歉啟事。

刑事部分，檢方做出不起訴處分，南國熙向法院提交付審判，也遭法院駁回確定。民事求償部分，一二審法院均認定《新新聞》等媒體乃基於新聞及言論自由，關注國際重大洗錢案件，善盡合理查證義務，判決免賠。南國熙不滿，再上訴第三審，最高法院15日駁回上訴確定。