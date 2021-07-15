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外媒稱「混打疫苗是危險趨勢」挨轟誤導　WHO專家澄清了

▲▼政府將賣場前線收銀台員工編列為第七類疫苗施打對象，量販業者家樂福安排亞東醫院至家樂福樹林店為店內員工進行新冠疫苗接種。（圖／記者湯興漢攝）

▲目前未能確定疫苗混打是否有效產生抵抗力，或造成其他副作用。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔子柔／綜合報導

路透社、《印度斯坦時報》等外媒12日報導指出，世界衛生組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）稱混打不同廠牌疫苗是危險趨勢，引起軒然大波，不過她隨後就在推特澄清，她是建議民眾不要「自行」決定混打疫苗。

斯瓦米納坦12日在線上簡報會上表示，「這是個有點危險的趨勢，關於混打疫苗的利弊，我們缺乏資料和證據」，「一旦國民開始決定何時以及何人將接種第2、第3和第4劑疫苗時，就會造成全國混亂」。

▲▼斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）在線上簡報中說：「這是個有點危險的趨勢，關於混打疫苗的利弊，我們缺乏資料和證據。」。（圖／翻攝自推特）

▲斯瓦米納坦在推特澄清，她是建議民眾不要自行決定混打疫苗。（圖／翻攝自推特）

斯瓦米納坦的一番言論隨後被各家外媒報導，並以「混打是危險趨勢」做為標題，引起外界熱議，指揮官陳時中13日也對此回應，該名科學家用的詞比較嚴謹，可事實上有很多國家都有相關研究，也有些重要人物做了混打的示範，不過台灣並不急著現在就做決定，還是規畫等科學證據看得更清楚後再決定是否開放混打。

加拿大麥馬斯特大學（McMaster University）血液學副教授梅那卡（Menaka Pai）13日也在推特表示，這些標題有誤導作用，強調斯瓦米納坦是警告民眾不要在公衛法規之外自行花錢打疫苗，並沒有說國家的疫苗政策是「危險的」。

▼梅那卡在推特抨擊標題會造成誤導。（圖／翻攝自推特）

▲▼斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）在線上簡報中說：「這是個有點危險的趨勢，關於混打疫苗的利弊，我們缺乏資料和證據。」。（圖／翻攝自推特）

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