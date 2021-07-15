外媒稱「混打疫苗是危險趨勢」挨轟誤導　WHO專家澄清了

▲目前未能確定疫苗混打是否有效產生抵抗力，或造成其他副作用。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔子柔／綜合報導

路透社、《印度斯坦時報》等外媒12日報導指出，世界衛生組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）稱混打不同廠牌疫苗是危險趨勢，引起軒然大波，不過她隨後就在推特澄清，她是建議民眾不要「自行」決定混打疫苗。

斯瓦米納坦12日在線上簡報會上表示，「這是個有點危險的趨勢，關於混打疫苗的利弊，我們缺乏資料和證據」，「一旦國民開始決定何時以及何人將接種第2、第3和第4劑疫苗時，就會造成全國混亂」。

▲斯瓦米納坦在推特澄清，她是建議民眾不要自行決定混打疫苗。（圖／翻攝自推特）



斯瓦米納坦的一番言論隨後被各家外媒報導，並以「混打是危險趨勢」做為標題，引起外界熱議，指揮官陳時中13日也對此回應，該名科學家用的詞比較嚴謹，可事實上有很多國家都有相關研究，也有些重要人物做了混打的示範，不過台灣並不急著現在就做決定，還是規畫等科學證據看得更清楚後再決定是否開放混打。

加拿大麥馬斯特大學（McMaster University）血液學副教授梅那卡（Menaka Pai）13日也在推特表示，這些標題有誤導作用，強調斯瓦米納坦是警告民眾不要在公衛法規之外自行花錢打疫苗，並沒有說國家的疫苗政策是「危險的」。

▼梅那卡在推特抨擊標題會造成誤導。（圖／翻攝自推特）

