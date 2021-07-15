陶藝家「弩箭連發爆頭亡」　偷情甜美女弟子慘遭亂箭射殺

▲師徒兩人在酒店內外遇變兇殺。（圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

日本陶藝家和女弟子發生外遇，一次到酒店開房偷歡，不料卻在裡頭遭到女弟子殘忍殺害。據了解，女弟子拿刀捅入陶藝家背部後，還拿出弩箭連續擊發，支支射入陶藝家的頭部，現場環境狼藉，到處都是骯髒的血跡。

綜合日媒報導，陶藝家古川剛今年37歲，和31歲的佐藤千晴原為師父和弟子的關係，但之後兩人逐漸發展成情慾的外遇關係。古川剛本月9日下午和佐藤千晴相約到京都伏見區羽塚西菱川町酒店偷歡，但在房內疑似起了爭執，情況急轉直下。

佐藤千晴拿刀捅向古川剛的背部，甚至拿出弩箭近距離射擊他的頭部，案發後她下樓到櫃檯和工作人員說，「我殺了人了。」酒店員工立刻打電話報警。

警方指出房間現場到處是血跡，古川剛身上有多處刺傷及割傷，而且除了有刀器外，還留下一把箭弩和多支有使用痕跡的箭。之後驗屍官的檢驗結果顯示，古川剛死於失血性休克。

佐藤千晴被捕後向警方坦承，之所以對古川剛痛下毒手，還箭射頭部，這麼做只有一個原因，就是為了殺死他；警方的調查仍在進行中，包括兩人的關係以及爭吵的原因等。網友在推特公開佐藤千晴的照片，表示平常一個身材矮小，留長髮妹妹頭，笑起來甜美的她，居然做出這種事情來，讓人相當驚愕。