台大醫院「動物貼紙」紅到國際　德國記者自嘲：抱歉德國你錯過了

▲台大醫院的「動物們貼紙」紅到國際。（圖／翻攝自Klaus Bardenhagen twitter）

記者林彥臣／綜合報導

德國駐台記者白德瀚（Klaus Bardenhagen）在推特上分享了日前在台大醫院接種疫苗之後，獲得一張感謝美國、日本、立陶宛的貼紙照片，由於設計相當可愛，讓這張貼紙爆紅到國際。白德瀚甚至自嘲，「抱歉了，德國，你錯過了亮相的機會，也許下一季」。

白德瀚在台大醫院接種疫苗收到的貼紙，上面的插畫是白頭海鵰、柴犬、白鸛，陪在中間的台灣黑熊身邊，這三種動物就是美國、日本、立陶宛的代表動物，空中還有一瓶從天而降的疫苗。

This sticker they give you after vaccination at NTU hospital sums up a lot you need to know about Taiwan right now.#Lithuania #Japan #USA #vavcine #donations pic.twitter.com/z9KGCMKwku — Klaus Bardenhagen (@taiwanreporter) July 13, 2021

白德瀚不但自嘲德國錯過亮相的機會，還說這個貼紙的插畫可以做成一系列卡通，「反派角色我已經想好了」。

世界各國的網友回應表示，「這太可愛了」、「美國需要一個更可愛的吉祥物」、「跳傘小瓶是我幾週來見過的最可愛的東西！」、「 Omg. 這多有愛啊！」、「我也想要一個」、「如果德國也送疫苗（我們至少有3300萬劑疫苗可以贈送），會是什麼動物？」

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