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夫妻土城汽旅開房…進門秒遭「詭異氣壓」籠罩　護身佛牌竟斷2截

▲和老婆去汽車旅館做醫生交代的功課，一進去房間好像感覺哪裡怪怪的，沒想到退房時護身佛牌竟然斷裂。（圖／翻攝自靈異公社）

▲陪老婆汽旅開房，開門秒「詭異氣壓」籠罩全身，回家後護身符斷2截。（圖／翻攝自靈異公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團表示，他日前帶老婆到土城一間汽車旅館「生小孩」，剛進房間就瞬間感到一陣詭異氣壓，原本他想要換個房間的，但看見老婆已經興致勃勃，沒有多想就趕快上床交功課，直到回家後他習慣要擦一下護身項鍊，不料一拿起來佛牌就斷成兩截，讓他瞬間全身雞皮疙瘩都立了起來。

原PO在臉書社團「靈異公社」表示，他最近與老婆想要孩子，根據婦產科醫生建議，打算在白天「作功課」，所以和老婆出門在新北土城找了一間汽車旅館，想說換一個環境看能不能提高命中率一點，「當很開心付了錢，拿房卡把車倒進去後，就感覺到一種無型的氣壓籠罩全身」。

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他透露，自己對於詭異的事情「有點小敏感」，不過老婆是一個大麻瓜，原本他想要換個房間的，但看見老婆已經興致勃勃、開心的巡視房間設備時，就覺得不好破壞老婆的興致，「因為要交功課，所以就先把隨身攜帶的古佛項鍊拿下來掛在門口，一來怕對古佛不敬，二來也有讓自己心安一些」。

他說，過程中他沒有讓老婆知道他的疑慮，交完功課後也趕緊早早退房離開，直到離開一段時間後才跟老婆說，剛剛疑似有碰上不好的東西，「老婆才恍然大悟，說就覺得我很奇怪，為什麼要把項鍊掛起來，然後不洗澡一直在房間走來走去，然後還一直催促要走」。

▲和老婆去汽車旅館做醫生交代的功課，一進去房間好像感覺哪裡怪怪的，沒想到退房時護身佛牌竟然斷裂。（圖／翻攝自靈異公社）

▲網友回應。（圖／翻攝自靈異公社）

回到家後，他把項鍊拿下，準備習慣性的要擦拭墜子上的污漬，不料碰到墜子的瞬間讓他整個傻眼，「墜子是水晶雕刻的，竟然一拿起就斷成兩截，我完全沒有敲擊到唉，我整個人雞皮疙瘩都立起來了」、「我在想是不是這個護身項鍊，幫我們擋下了什麼，所以才會損毀」。

其他網友看了文章後紛紛表示，「這種情況，功課還能做足做滿，真男人啊」、「知道有觀眾，還能做功課，也蠻厲害的唉」、「會破掉代表已幫你擋煞了」、「我想知道是哪一家」、「會不會是『觀眾』投胎想法強烈，不管護身符硬衝了」、「重點是從脖子斷掉唉，好詭異」、「好奇是哪一間，想挑戰」。

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