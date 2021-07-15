新北男驚見「大樓牆上有人」通報竟被保全1句話堵死　網聽完氣炸

▲有網友看到大樓外竟有人坐著，拍照後去跟保全投訴。（圖／翻攝我是中和人）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北永和一處社區大樓日前傳出一名男子坐在窗外事件，有網友發現後立刻通報社區的保全，沒想到竟得到令人匪夷所思的答案，所幸保全經理剛好經過，才立刻通知並勸導，讓原PO對於兩名保全處理事件的態度高下立判。

該名網友在臉書社團「我是永和人」發文，表示他日前突然發現一處社區的外側竟有人坐著，嚇得馬上拍照存證，並於隔天到該處的社區服務台告知保全，沒想到對方竟說「這有妨害到別人嗎？在台灣是自由民主，每個人都有自由做任何事。」

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原PO聽完傻眼地回，「這我知道，我是住在附近的鄰居，提醒您們住户有這種行為，要注意防範而已。」隨後保全經理經過，他才再次拿著照片反應，這時經理也道謝並表示會注意及勸導，讓他感嘆「兩位保全的服務態度及敬業精神高下立判。」

▲有網友詢問社區，得知是清潔窗戶的工人。（圖／翻攝我是中和人）



網友看完紛紛留言，「其實是小王在躲，這下被抓到了」、「保全應該跟管委會報告，房價跟保全無關，但管委會一定很在意」、「是沒有妨礙到別人啦，但有可能妨礙到別人的房價」、「不是要潑冷水，經理可能只是比較會做人而已，認真了然後轉頭後跟第一位一樣作法」。

也有人說，「謝謝原po的熱心，關懷週邊的人是好事」、「其實你可以直接報警」、「報警就好了，跟保全說沒用的」、「有人處理了不是很好嗎？幹嘛還要Po文公審？一副得理不饒人？為難一個保全有讓你比較開心或厲害嗎？」

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