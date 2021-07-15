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東奧創下2個史上首次！　日本人口中的「五輪」是這個意思

記者張靖榕／綜合報導

東京奧運2020將於今年7月23日開幕，本屆命運乖舛的奧運模式為了防疫，直接改成90％以上賽事採無觀眾入場，創下了奧運史上頭一遭，去年的延期則是另一個奧運史上首次。以時事新聞介紹英、日、韓文單字的Podcast外語教學節目《宇宙人外信》，本次透過這兩個史上首次，跟大家分享相關單字。

▲點擊收聽《宇宙人外信》聽時事一次學習英日韓三種語言。

奧運創立至今，歷史上共有5次停辦，其中包括2次冬季奧運，至今申奧成功3次的東京，停辦就包辦了2次，一次是1944年因中日戰爭全面爆發，主辦權讓給芬蘭首都赫爾辛基，但最終仍因二戰爆發而取消，另一次則是1964年因為日本學運暴動被迫取消。本屆的東京奧運也差點因疫情「滅頂」，因為每次都遇到重大事件，「東奧魔咒」的說法也就不脛而走。

▲▼ 東京奧運,東奧 。（圖／達志影像／美聯社）

▲東奧2020受疫情重創，延至今年7月23日開幕。（圖／達志影像／美聯社）

這次東奧雖然沒有停辦，但光是延期和無觀眾形式，也是創下了奧運史上的兩個頭一遭。《宇宙人外信》節目中提到，一般在英文報導中，延期多會用「postpone」和「delay」稱呼，兩者的用法基本上都可以互通，在生活中也很常見；而無觀眾形式，就是非母語人士在生活中非常少有機會學到的單字。

這邊要先說一下「觀眾」，在英文中其實也有性質分類，像是常聽到的「audience」，一般指演唱會、發表會的「聽眾」；「viewer」則指電視機前或Youtube等影音用「看」的「觀眾」；至於運動賽事中的球迷，除了fan以外，會以「spectator」稱呼。因此這次無觀眾形式，在英文中就可以說「spectator-free」或是「without fan」。

日文的無觀眾則是「無観客 Mu kankyaku」，韓文是「무관중 mugwanjung」，詳細發音可以上各大Podcast平台收聽《宇宙人外信節目》ep33。

此外，就像台灣人喜歡稱台北車站「北車」、國父紀念館「國館」，或是奧林匹克運動會「奧運」，日本人對奧運也有特別常用的簡稱，一般會說「オリンピック Orinpikku」，但其實更常說的是「五輪 Gorin」，五輪也就是奧運旗幟上的五環。更多關於奧運或其他的時事新聞，以及相關的英、日、韓文單字，歡迎收聽《宇宙人外信》。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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★來IG找我們玩吧：宇宙人外信

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