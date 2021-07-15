解放軍藉軍演攻台？　美學者：美應在台海佈署無人雷陣

▲美學者分析中國可能假借軍演犯台，圖為遼寧艦編隊開展遠海實兵對抗演練 。（圖／翻攝 中國軍網）

記者羅翊宬／綜合報導

近來台灣海峽局勢成為國際社會關注的焦點，美國塔夫茨大學政治科學副教授貝克利（Michael Beckley）分析，中國國家主席習近平恐怕將假借軍演為由攻打台灣，不過礙於地理、國際情勢的種種限制，終將面臨失敗，「這也是為何我主張分散美國軍力，在台海周圍佈署無人雷陣的理由，因為這樣能使美國有能力立即反擊中國，不必使美國大量軍力暴露於危險之中，從而失去美國人民的支持。」。

根據《美國之音》（VOA）報導，貝克利多年研究中國軍力問題，他近日接受專訪時表示，儘管中國軍隊實力大幅提升，與1990年代美國於台海危機派遣2個航母戰鬥群前往恫嚇時相比不同而語，但在實際攻擊與佔領台灣的問題上，中國軍隊根本不如官媒所宣傳的那樣強大，加上受到台灣海峽地形限制，美國可以用各種成本低廉的方式阻擋北京達成統一目標。

貝克力表示，台灣海峽寬闊、風高浪大，使得台灣在防衛上本身就是一個重要、且易守難攻的天然要塞，台灣島東部沿海是泥灘、西部沿海雖有部分地區較易軍隊登陸，但台灣當局已為搶灘做防備，且擁有不可忽視的自衛能力，包括精確導引武器，能損害意圖從台灣海峽入侵的中國軍力，加上攻打台灣會引起難以預測的國際反應，因此在目標達成上恐無多少勝算。

不過，貝克利也警告，由於北京當局充分體認到，目前已沒有任何手段能有效達成和平統一，因此這使得「出兵台灣」成為北京當局孤注一擲的選項，且習近平周遭的高級幹部大多唯習近平是從，即使深知勝算不大，還是有嘗試的可能性。

至於一旦台灣海峽發生危機，美國是否有意出兵介入？對此貝克利分析，隨著新冠疫情與金融危機的爆發，使得美國民眾只會將焦點擺在國內，因為光是國內就有很多棘手的問題，而美國也在伊拉克與阿富汗遭受痛苦，讓美國人不願再度捲入海外的軍事衝突。

貝克利認為，民主黨與共和黨在應對與中國的競爭上，開始出現一致性的態度若要讓美國人民願意為台灣奉獻戰鬥，則美國人民與台灣人民應先進行應對中國大規模軍事衝突的心理建設，在來美國在制定軍事戰略上，不應投入太多軍力，使美國總統不願積極捲入，造成多數美國人生命面臨危險。

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