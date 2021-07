2021畢業歌／雙溪高中《棉被》

《棉被》

作詞:常嘉茵、簡宏益

作曲:常嘉茵

演唱:常嘉茵、方佑云、劉品儀、林毅盛蘇宇辰、吳若涵、簡宏毅、陳民翰、劉晉穎

創作理念:冬天的棉被總讓人不願離開,被保護著,隔絕外面的寒冷。學校亦然,但無論再美好,再留戀,我們也無法永遠待在那,總會起身告別那片溫暖。等到再次相遇,那些曾經快樂和無憂無慮的時光也將會再次浮現,成為動力,待稍作休息後,繼續去迎接未來的種種挑戰與寶藏。

歌詞:

向著天空發射屬於我們的信號

一二三牽起雙手 不用再害怕

這世界有很多看不清的面貌

閉眼 想像 充滿希望的時光



如果我們將離別 是否還能再相見

一切的故事重演 回到最初見面



翻開那時的相片 走廊歡笑聲不絕

是誰期盼著時間 能夠更快一些

替時間蓋上了棉被 讓它再多睡一點

如果暫停這瞬間 這就會是永遠



向著天空發射屬於我們的信號

一二三牽起雙手 不用再害怕

這世界有很多看不清的面貌

挺起胸膛 勇敢飛翔



我們永遠不需要向現實投降

輕鬆地打敗怪獸一關一關闖

儘管未來還會有未知和迷惘

閉眼 想像 充滿希望的時光



Rap:

那些古人留下古怪體制

在學校學不會的無聊方程式

被當成傀儡 被現實拖累

但就阻止不了我好勝的心智



那一座高難攀的城牆

那些痛苦我要怎麼衡量

告訴自己如果沒有能力

隨時隨地都會被他人更替



我沒辦法做到 遇到難題就說辦不到

現在理由都是一面倒

我想 把煩惱全部丟到分隔島



人生的路我摸不清

太過自信我看不清

所有恐懼都湧上我心頭

我是否還能夠 保持理智

I’m not good boy sorry my dad

Can You tell me

I want to before like that

Can You tell me

一起飛翔~

我們永遠不需要向現實投降

(向天空發射無敵訊號 告訴我你收不收得到)

儘管未來還會有未知和迷惘

閉眼 想像 充滿希望的時光

挺起胸膛 勇敢飛翔

我們永遠不需要向現實投降

輕鬆地打敗怪獸一關一關闖

儘管未來還會有未知和迷惘

閉眼 想像 充滿希望的時光