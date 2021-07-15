2021畢業歌／曙光女中《地平線上的拾柒道光芒》

《地平線上的拾柒道光芒》

作詞：魏藝貞、謝依宸、黃怡瑄、蘇楚童、陳宖姍、林以晨、林芷誼、林荻芝、鄭伊芸、曾亞軒

作曲：陳宖姍

演唱：林以晨、林芷誼、蘇楚童、魏藝貞、陳宖姍、鄭伊芸

創作理念：17道光芒，體育服外套繡上的絲絲光彩，映照著正值17、8歲青春年華的高中生們。節奏輕快，琅琅上口，我們用音符創作屬於曙光的三年，結合校歌，豐實亦精彩，將幕幕青春，放映胸口。未來，等著彼此去追光。

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歌詞：

回首高中三年 你陪我 手牽手經歷過

初次見面 的我們 數著拍 勾著小手

說要牽手一起 向前走

青春的 肩並肩 回憶定格一瞬間

在夜點 亮溫暖照 耀我們的平凡

我們一起 走過天橋 圍在你身旁繞

只為你那 一抹笑 想成為彼此的 依靠

曙光女中過三年 東家八方翊家園

我們談天説地的討論 著晚餐吃什麼

下課衝去萊爾富 茶葉蛋加關東煮

看似平凡卻充滿著 幸福的調味料 真好

曜曜曙光放彩東方 旭日之昇永恆含章

培才育德功在聖彰 坤靈秀氣得天獨良

班文梁武作史興邦 漪歟聖哉惟我曙光



回首高中三年 你陪我 手牽手經歷過

初次見面 的我們 數著拍 勾著小手

說要牽手一起 到最後

在很久 的以後 也許你會忘了我

就算遺忘 還是要在 未來發著光

落日沉入 地平線牆上 鐘不再轉動

而屬於我們 的故事 也將要停留在 過往

曙光女中過三年 東家八方翊家園

我們談天説地的討論 著晚餐吃什麼

下課衝去萊爾富 茶葉蛋加關東煮

看似平凡卻充滿著 幸福的調味料 真好



啦啦啦～ 啦啦啦～

惟我曙光