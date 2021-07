2021畢業歌／桃園高中《太陽雨》

《太陽雨》

作詞:商睦謙、廖哲琩、楊雨佺

作曲:商睦謙、游馥伃

演唱:商睦謙、廖哲琩、楊雨佺

創作理念:在這三年中,和同學及學校、老師皆累積了深厚的感情。希望能將這些複雜深刻的回憶都注入創作。傳達給同樣即將闖入另一個陌生世界的高三生們。此作品融合了許多不同的情緒感受。虎頭山下好山好水的放鬆心情背後隱含的濃濃思情是我們對這首歌的詮釋。

歌詞:

微風吹過沿途的風景

心中的悸動一再想起

我們在記憶中為彼此留下一點痕跡

故事在離別後仍繼續

ay 三年的支配

嚐遍青春 的滋味 但卻

意外的心累 因為

everyday they keep talking bullshit

我同學只會讓everything fucking mess but

my everyday 因為你變得colorful

go everywhere 有你在就變得wonderful

no matter how it bad my friends會陪著我

I wonder how we made it so incredible

ay 耍了三年的廢 同樣嚐遍青春的疲憊

it tastes like 成熟而青澀的果實

it feels like 矛盾而衝動的本質

微風吹過沿途的風景

心中的悸動一再想起

大雨過後天空沒放晴

下起太陽雨

怎麼能忘記你的臉

記得你的視線

怎麼會分不清昨天

讓我重來一遍

我會看著你的光

陪你去流浪

忘了會受傷

路過每個路口每個巷弄 已不會再迷惘

因為我已經不再只剩孤單一個人

微風吹過沿途的風景

心中的悸動一再想起

我們在記憶中為彼此留下一點痕跡

故事在離別後仍繼續

yeah I got to move got to change

got to 應付數不完的鳥事和考卷and

I always think this is our daily life

沒想到終究得劃下這落幕的bottom line

I counting down the days

we don't left too much

好想緊緊抓住現在相聚的時光

I never lie but never tell the truth

總是難以說出在心底的感受

I feel it my heart beat is getting slowly

and lately all you going left me

what can I do if I don't wanna leave you

last night we drive by the river side

don't know how tomorrow like

all we only toast to all the story we write

怎麼能忘記你的臉

記得你的視線

怎麼會分不清昨天

讓我重來一遍

我會看著你的光

陪你去流浪

忘了會受傷

路過每個路口每個巷弄 已不會再迷惘

因為我已經不再只剩孤單一個人