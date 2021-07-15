2021畢業歌／治平高中《光芒》

《光芒》

作詞：洪宣妤

作曲：洪宣妤、李秉安

演唱：洪宣妤、李秉安、許芳瑜、陳芷芸、林宜宣、張郁萱

創作理念：曙「光」領著我們， 踏上遍野「芒」草的旅程。光，屬於著我們獨一無二的夢想； 芒，象徵著我們各自高飛的鴻圖。放開那把吉他， 則代表我們青春的拾捌歲， 正燦爛的「綻放我們的光芒」。

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歌詞：

某一天 回到原點

當時教室微光在閃爍

在這燦爛的午後



治我們 青春年華

昂手揮別過去的陰霾

讓回憶發酵在我心頭上



當鐘聲響起

像回憶激起的漣漪

拼湊成你我的夢想

猖狂世界裡 綻放我們的光芒



那熟悉臉龐

儘管這路途再跌跌撞撞

也要踏著前進的曙光

用青春 編織我們的希望

Hey~



回想這 匆匆三年

站在過往喧鬧的走廊

淚水交織在一起



治我們 青春年華

昂手揮別過去的陰霾

讓回憶發酵在我心頭上



當鐘聲響起

像回憶激起的漣漪

拼湊成你我的夢想

猖狂世界裡 綻放我們的光芒



那熟悉臉龐

儘管這路途再跌跌撞撞

也要踏著前進的曙光

用青春 編織我們的希望



那一天 我們故事還沒結束

想像著 未來的我們會怎麼樣

不畏懼前方無數的困難

譜寫著最後的片段



當鐘聲響起

像回憶激起的漣漪

拼湊成你我的夢想

猖狂世界裡 綻放我們的光芒



那熟悉臉龐

儘管這路途再跌跌撞撞

也要踏著前進的曙光

用青春 編織我們的希望

Hey~綻放我們的光芒