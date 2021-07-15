2021畢業歌／鳳山高中《記憶碎片》

《記憶碎片》

作詞：何建緯

作曲：蔡大維

演唱：施孟元、朱柏勳

創作理念：

過去的種種回憶，在畢業將近時從腦海裡湧來出來，預期把這些回憶深藏在心底，不如將它們轉換成音樂，流淌在每個畢業生的腦海中，讓大家在未來能再次感受青春，感受美好的曾經。

歌詞：

你說

一起享受這段時間

我們

曾走過無數日夜

經歷了 重重冒險

回到

那最初的起點

未來是否又靠近一點

夢漸漸清醒在午夜

睜開了 矇矓的雙眼

希望

你依然在身邊

當微風掠過我側臉

吹醒過往青春章節

那些畫面

在我腦海裡浮現

似水流年 每段 情節

徬徨之中迷了路

那衝不破的霧

黑板上的倒數

畫未來的藍圖

當我和你 走在一起 漫步在放學的路口

面對未來 不斷拼搏 一起放肆的怒吼

不斷的不停的想著

要怎麼突破那好幾道鎖

從迷濛 聽從 拼搏 那句話 我現在 才聽懂

或許記憶像 凋零的薔薇

我們再無法 讓時間倒退

曾經受困在 繁忙的課業

搞得比誰都還狼狽

點點滴滴 崎嶇艱辛 像徘徊空中的飛鷹

原地傾聽 戰戰兢兢 聆聽你徬徨的內心

也許會有許多後悔 又或許像走在刀尖

請把回憶留在這天 候鳥即將展翅高飛

不停的闡述 世界的殘酷 讓自己反覆的短路

太多的感觸 無數的難處 那毫無止境的忙碌

那時也想心無旁騖 但卻被現實給綁住

儘管未來有許多的變數 這首是獻給世界的殘酷

當微風掠過我側臉

吹醒過往青春章節

那些畫面

在我腦海裡浮現

似水流年 每段 情節

就像那沒說的抱歉

乘載著多少的感謝

多少淚水

到最後我才發現

青春似箭 我永遠掛念

你說

一起享受這段時間

我們

曾走過無數日夜

經歷了 重重冒險

回到

那最初的起點