2021畢業歌／福誠高中《笑顏》

《笑顏》

作詞：張家佳、林岦呈、黃筠茵、王怡諠

作曲：張家佳、王亭予、黃筠茵

演唱：黃筠茵、陳盈竹、莊芯卉、張家佳

創作理念：

在高中的三年，有很多言不盡的回憶，一一細說是沒有辦法的事。

我們選擇用概括的方式，把過去的種種經歷寫進歌詞中。我們並不認為這首畢業歌只屬於福誠，選擇讓每個畢業生都能體會到這首歌給人的氛圍。

歌詞：

迷迷糊糊 未知路途

向無盡黑幕 奮然走入

恐懼湧出 不是孤獨

是不清楚

黑暗之中 看見雙手伸出

握著我 帶領著我

看見一抹 溫暖迷人微笑

拯救了我

黎明的起點 充滿冒險

或許有陰天 總有晴天

揮灑的汗水 茁壯青春的 那歲月

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舊的場景 新的環境

並不是刻意 要分心

打鬧調皮 拉長距離

不是問題

時間轉動 不曾為我停留

在身後 追趕著我

背負壓力 我告訴我自己

撐住能堅強渡過

黎明的起點 充滿冒險

或許有陰天 總有晴天

滴落的淚水 成為青春的 那疲憊 和可貴

有疲倦 有傷悲 有勞累 有頹廢 沒得睡 我好累

但有你 和回憶 紙飛機 和天晴 讓記憶 停在這裡

黎明的起點 充滿冒險

或許有陰天 總有晴天

揮灑的汗水 茁壯青春的 那歲月

未知的明天 近在眼前

我們的一切 將成為永遠

未來的某一天 會再相見 用笑顏