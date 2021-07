2021畢業歌／瑞祥高中《與風同行 Flight》

《與風同行 Flight》

作詞:洪苡恩ヽ王柏漢

作曲:洪苡恩ヽ王柏漢

演唱:王柏漢ヽ曾芷芸ヽ陳韋丞

創作理念:

對自由的渴望,在夢想彼方,即使逆風阻擋,仍展翅翱翔,飛往心之所向。

青春時光,念念不忘,就算未來昂向不同航向,曾有過的失望、迷茫、瘋狂,回憶都為我們溫暖收藏。

歌詞:

剛見面的那天 還在腦海回放

青春 時光 依舊念念不忘

怎麼轉眼間 離別就在眼前

就算失望 迷茫 但總該找回航向

頻回首 眺望著 我們曾一起踏過的浪

抬起頭 期盼著 未來能飛往夢想

我想飛 自由飛 乘著希望去翱翔

就算被 笑著像個傻子一樣的瘋狂

無懼的心房 終能釋放 不再只是妄想

我渴望的夢想 堅持的理想 飛翔吧

在教室的那一頁 是我們的從前

揮手 道別 永遠也不改變

不管走多遠 燦爛笑顏 都繽紛耀眼

溫暖 收藏 堅信未來的輝煌

頻回首 眺望著 我們曾一起踏過的浪

抬起頭 期盼著 未來能飛往夢想

我想飛 自由飛 乘著希望去翱翔

就算被 笑著像個傻子一樣的瘋狂

無懼的心房 終能釋放 不再只是妄想

我渴望的夢想 堅持的理想 飛翔吧

hey 飛翔吧 yeah

不想說再見 害怕走遠

曾經的心願 等著被實現

在一瞬間 定格畫面

記錄我們美好的情節

(放手吧 我們沒有極限)

Ayo

還記得剛踏進學校的那一天

背起書包 害怕與這世界走偏

夢想路途 only one way

尋找那片 屬於自己的contrail

曾經這個時代 抱有許多期待

無所不在 心中那個杜拜

想要的flight 終究不被破壞

自己夢想那頁 由我們來主宰

我想飛 自由飛 乘著希望去翱翔

就算被 笑著像個傻子一樣的瘋狂

無懼的心房 終能釋放 不再只是妄想

我渴望的夢想 堅持的理想 飛翔吧

心狂放 不埋藏 不要遺忘當時天真模樣

不害怕 不掙扎 釋放心中那批脫韁野馬

天際線 心盤旋 勇敢飛往自己的心田

邁向藍天 都自由了